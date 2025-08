Leonardo DiCaprio soll die Fortsetzung eines der besten Action-Filme aller Zeiten vor dem Scheitern retten

Michael Mann will eine Fortsetzung zu seinem Action-Meisterwerk Heat drehen. Nun droht das Projekt jedoch aufgrund des zu hohen Budgets zu scheitern. Könnte ein Streaming-Dienst die Rettung sein?

Vor dreißig Jahren brachte Michael Mann einen Film ins Kino, der seitdem nicht mehr aus der Filmgeschichte wegzudenken ist: Heat gilt als Action-Meisterwerk und nahm lange Zeit eine geradezu monolithische Position im Filmkanon ein. Vor drei Jahren überraschte Mann jedoch mit der Ankündigung einer Fortsetzung – in Buchform.

Nun will er diese Fortsetzung, die er zusammen mit der Schriftstellerin Meg Gardiner zu Papier gebracht hat, auf die große Leinwand bringen. Die Produktion von Heat 2 erweist sich jedoch als schwieriger als gedacht. Vor allem das riesige Budget bereitet dem Studio Kopfschmerzen. Und hier kommt Leonardo DiCaprio ins Spiel.

Action-Fortsetzung: Leonardo DiCaprio könnte dafür sorgen, dass Heat 2 doch noch grünes Licht erhält

Wie der sehr gut vernetzte Hollywood-Insider Matthew Belloni in seinem neuen Newsletter bei Puck verrät, hat sich DaCaprio mit Mann getroffen, um über eine Rolle in Heat 2 zu sprechen. Sollte es der Star ernst meinen und tatsächlich einen Vertrag schreiben, wäre Warner Bros. offenbar gewillt, dem Projekt grünes Licht zu erteilen.

Vorerst befindet sich Heat 2 jedoch im Limbo. Laut Belloni sind Mike De Luca und Pam Abdy, die gemeinsam das Filmstudio Warner Bros. leiten, sehr an der Heat-Fortsetzung interessiert, können das Budget allerdings nicht rechtfertigen. Die erste Kostenberechnung soll sich auf mehr als 200 Millionen US-Dollar belaufen haben.

Mann überarbeitete daraufhin seinen Pitch und konnte das Budget auf 170 Millionen US-Dollar drücken – immer noch zu viel. Abseits der DiCaprio-Lösung werden nun Angebote an andere Studios und Streaming-Dienste herausgeschickt, um die enormen Kosten zu teilen. Apple TV+ wird von Belloni als potenzieller Partner genannt.

Warner Bros. und Michael Mann könnten Heat 2 in Zusammenarbeit mit dem Streamer Apple TV+ umsetzen

Apple TV+ hat bereits in der Vergangenheit extrem teuren Prestigeprojekten den finalen Schub gegeben, damit sie in Produktion gehen konnten. Das beste Beispiel ist Martin Scorseses 200-Millionen-Epos Killers of the Flower Moon, das zuerst allein von Paramount entwickelt wurde, ehe sich das Studio mit dem Streamer zusammenschloss.

Aktuell sieht es zwar so aus, als würde Apple TV+ – ähnliche wie zuletzt Netflix – seine Projektauswahl überdenken. Heat 2 könnte dennoch eine Chance haben, weil der Film mehr dem Profil eines Mainstream-Blockbusters wie F1: Der Film als einem 206-minütigen Kriminalhistorienfilm wie Killers of the Flower Moon entspricht.

Mit F1: Der Film konnte Apple TV+ dieses Jahr seinen ersten großen Box-Office-Hit landen. Über 500 Millionen US-Dollar hat der Film bisher weltweit an den Kinokassen eingespielt. Vertrieben wurde der Formel-1-Film übrigens von Warner Bros. – vielleicht wurde hier eine Beziehung aufgebaut, von der auch Heat 2 profitieren kann.

Obwohl Michael Mann sehr geschätzt wird, erzielen seine Filme selten große Erfolge an den Kinokassen

Was Heat 2 für jedes traditionell denkende Studio außerdem zum Risikoprojekt macht, ist Michael Manns schwacher Erfolgsbilanz. Ungeachtet der Qualität seiner Filme erweisen sich diese selten als finanziell rentable Unternehmungen. Gerade seine letzten zwei Regiearbeiten, Blackhat (2015) und Ferrari (2023), waren massive Flops.

Heat 2 könnte dennoch eine Ausnahme darstellen, nicht nur aufgrund der Beliebtheit des Originals. In der Vergangenheit wurden abseits von Leonardo DiCaprio, der neu im Mix ist, bekannte Hollywood-Stars wie Adam Driver, Austin Butler, Ana de Armas, Jeremy Allen White und Channing Tatum mit der Fortsetzung in Verbindung gebracht.

Wenn man all diese Elemente zusammenfügt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass am Ende ein Event-Blockbuster herauskommt, der das Publikum ins Kino lockt. Nostalgie, Star-Power und Action-Exzellenz – da kommt in jüngerer Vergangenheit vor allem Top Gun: Maverick in den Sinn. Und der war tatsächlich sehr erfolgreich.