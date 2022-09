Unglaubliches Video: Tom Cruise steht auf fliegendem Flugzeug, als wäre es das Einfachste der Welt

Tom Cruise liebt halsbrecherische Stunts. In einem neu veröffentlichten Video wirbt er für Mission: Impossible 7 und Top Gun 2. In hunderten Metern Höhe auf einem Flugzeug.

Tom Cruise ist seit jeher für seine Neigung zu lebensgefährlichen Stunts bekannt, die er zuletzt in Top Gun: Maverick auslebte. Ein Video stellt jetzt aber selbst die atemberaubenden Jet-Szenen des Action-Krachers in den Schatten. Darin steht er auf einem fliegenden Doppeldecker, um für Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins zu werben.



Tom Cruise grüßt Fans von Top Gun und Mission Impossible 7 in hunderten Metern Höhe

Für einige Fans war das Video bereits im April 2022 zur Cinemacon zu sehen. Dort lief es vor dem brandneuen Trailer zum neuesten Mission: Impossible-Teil. Mittlerweile wurde es auf Social Media veröffentlicht und findet unter Cruise-Fans und Adrenalin-Junkies gleichermaßen regen Zuspruch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Video grüßt der Star die Cinemacon-Fans mit Hinweisen auf den Mission: Impossible 7-Trailer und die Vorführung von Top Gun 2, der auf der Messe in voller Länge zu sehen war. Gefilmt wurde der PR-Stunt am Mission: Impossible-Set in Südafrika. Mitten in der Durchsage wird Cruise von Regisseur Christopher McQuarrie in einem zweiten Doppeldecker unterbrochen und zum Weiterdrehen ermahnt. Beide Flugzeuge drehen daraufhin ab. Während der Schauspieler noch immer aufrecht auf der Kanzel steht.

Wann kommt Mission Impossible 7 ins Kino?

Das halsbrecherische Video wird seine PR-Wirkung für viele Mission: Impossible-Fans nicht verfehlen. Sie werden sich allerdings noch eine ganze Weile gedulden müssen. Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil 1 erscheint erst am 13. Juli 2023 in den Kinos.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Tom Cruises Video?