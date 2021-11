Verblüffend realistische Nachbildungen von Thors Waffen: Hammer & Axt aus den Marvel-Filmen kaufen

Ihr sucht Marvel-Geschenke? Ihr könnt Thors Mjölnir aus den MCU-Filmen als Replika kaufen. Bei Amazon gibt es zudem originalgetreue und lizensierte Nachbildungen von Thors Streitaxt Stormbreaker.

Seid ihr gerade auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Avengers-Liebhaber und Sammler? Dann solltet ihr euch die Replik von Thors Axt Stormbreaker einmal genauer anschauen, die es jetzt auf Amazon zu kaufen gibt.

Thors Stormbreaker aus Marvel's Avengers 4 Zum Deal Deal

Diese exklusive Nachbildung der ikonischen Waffe aus dem Film Marvel's Avengers: Endgame macht euch zum Gott des Donners – Licht- und Soundeffekte inklusive. Warum sich der Kauf lohnt: Amazon bietet das Sammlerstück derzeit besonders günstig an.



Marvel-Geschenk: Thors Axt Stormbreaker als schicke Replik für Marvel-Fans

Die Stormbreaker-Axt stammt aus dem Marvels-Legends-Sortiment von Hasbro, das auch andere Cosplay-Waffen und -Kostüme der Avengers beinhaltet, zum Beispiel einen Iron-Man-Helm. Wie auch die anderen Stücke der Legends-Series sorgt der Hersteller durch Sound- und Lichteffekte für ein besonderes Maß an Authentizität.

Die wichtigsten Daten und Funktionen der Thor-Axt:



Größe : 1:1 Nachbildung, 19.1 x 94 x 36.8 cm (LxHxBx)

: 1:1 Nachbildung, 19.1 x 94 x 36.8 cm (LxHxBx) Elektronik : Die Axt besitzt elektrische Soundeffekte und eine LED-Beleuchtung, für die ihr drei AAA-Batterien benötigt.

: Die Axt besitzt elektrische Soundeffekte und eine LED-Beleuchtung, für die ihr drei AAA-Batterien benötigt. Material : Die Axt besteht aus Kunststoff und ist im Inneren des Stabes mit einer Metallstange ausgestattet.

: Die Axt besteht aus Kunststoff und ist im Inneren des Stabes mit einer Metallstange ausgestattet. Altersempfehlung: Weil es sich um ein Sammlerobjekt beziehungsweise einen Cosplay-Gegenstand handelt, eignet sich die Axt nur für erwachsene Nutzer ab 18 Jahren.

Thors Mjölnir-Hammer kaufen: Wo ist er verfügbar?

Thors Hammer Mjölnir als Nachbildung aus Edelstahl bei Amazon kaufen Zum Deal Deal





© Swords and more Thors Mjölnir von Swords and more

Übrigens: Wer sich für den Look von Stormbreaker nicht begeistern kann und sich stattdessen lieber eine Replik von Thors Hammer Mjölnir ins Regal stellen möchte, sollte sich die Nachbildung von Hersteller Swords and more genauer anschauen. Dieses Sammlerstück besteht aus Stahl mit einer Kunstharzbasis und ist dank der coolen Leuchteffekte ein echter Blickfang.

Außerdem gibt es eine offiziell lizensierte Version von Thors Hammer * auch im Rahmen der Legends Series von Hasbro, allerdings ist dieses Modell aktuell leider ausverkauft.

