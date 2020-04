Verbot in Die Simpsons: Diese Animationen werdet ihr nie sehen

Zu Die Simpsons ist jetzt ein älteres, umfangreiches Regelwerk zum Zeichenstil der Serie aufgetaucht. Darin ist festlegt, wie die Simpsons niemals aussehen dürfen.

Seit nunmehr 30 Staffeln gibt es Die Simpsons jetzt schon in aktuell 661 Folgen. Auch wenn sich der Animationsstil der Zeichentrickserie mit der Zeit verändert hat, ist das grundlegende Aussehen der gelben Kultfiguren bis heute unverändert geblieben.

Dass die Verantwortlichen hinter der Serie dabei strenge Regeln befolgen, dürfte niemanden überraschen. Wie Uproxx berichtet, hat Josh Weinstein jetzt einen Einblick in ein solches Regelwerk geteilt. Weinstein hat als Autor zahlreiche Episoden der Simpsons geschrieben. Der Auszug aus diesem älteren Style Guide zeigt, was beim Aussehen der Simpsons am Beispiel von Lisa genau beachtet werden muss.

Beim Aussehen der Simpson gibt es einige Tabus

Der Ausschnitt aus dem Regelwerk, das ungefähr aus dem Jahr 1990 stammen soll, bezieht sich auf den Zeichenstil von Lisa Simpsons Gesicht. Ein paar Vorschriften besagen, dass die Figur niemals schielen soll oder dass die Zähne der Figur niemals spitz oder komplett quadratisch sein sollen. Bei Lisas Nase muss außerdem immer darauf geachtet werden, dass sie die Augen der Figur knapp überlappt.

Den Auszug des Simpsons-Regelwerks von Josh Weinstein könnt ihr euch hier selbst anschauen:

What you will never see on the Simpsons (from a delightful, nearly 500 page early style guide, circa 1990) pic.twitter.com/0Gyv36UOqW — Josh Weinstein (@Joshstrangehill) April 22, 2020

Auf Twitter kam dieser Ausschnitt bei Simpsons-Fans direkt so gut an, dass sie sich eine komplette Veröffentlichung des knapp 500 Seiten umfassenden Regelwerks für die Zeichnung der Figuren wünschen. Wer weiß, ob dieser Wunsch in Zukunft nicht vielleicht noch in Erfüllung geht.

