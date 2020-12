Verbotene Liebe ist zurück: Wie TVNOW den Soap-Klassiker neu aufgezogen hat

TVNOW überführt eine der erfolgreichsten Serien ins Streaming-Zeitalter. Verbotene Liebe - Next Generation läuft mit modernem Anstricht im Streaming-Angebot. Ein spannendes Update.

In den 90ern und 2000ern blühte die Daily Soap-Landschaft und Verbotene Liebe war einer der erfolgreichsten Dauerbrenner des linearen Fernsehens. 4664 Folgen kamen zustande, die in der Spitze von fast 3 Millionen Zuschauenden verschlungen wurden.

Mit dem Aufkommen der Streamingdienste in den 2010ern schmolz die Zuschauerschaft allmählich ab. Ein Neustart mit dem alten Rezept unter aufgefrischten Rahmenbedingungen lag nahe. Seit Ende November läuft nun Verbotene Liebe - Next Generation bei TVNOW

TVNOW hat Verbotene Liebe neu aufgezogen und das Vorabendformat nach dem Binge-Modell modernisiert: 10 Folgen, straffe Erzählung in 40 bis 45 Minuten. Nur die Zutaten bleiben gleich: Adel, Sex, Mode, Macht und Intrigen.

Wöchentlich steht eine neue Folge für die Abonnent/innen zur Verfügung. Zwei Episoden Verbotene Liebe - Next Generation sind bereits abrufbar.

Darum geht es in Verbotene Liebe - Next Generation

1995 verlieben sich auf dem Düsseldorfer Flughafen die Zwillinge Jan und Julia ineinander. So beginnt Verbotene Liebe. 25 Jahre später wiederholt sich die Geschichte unter ähnlichen Vorzeichen. In Next Generation heißen die Zwillinge, die nichts von ihrer Verwandtschaft wissen, Alexander (Frederik Götz) und Josefin Sina Zadra).



Sie leben in verschiedenen Welten, stammen aber aus derselben. Josefin ist Modestudentin und Mutter, Alexander ist ein Verhoeven, gleich mehr dazu. Eigentlich tragen beide den Namen von Anstetten, der bei erfahrenen Verbotene Liebe-Fans alle Alarmglocken schrillen lässt.

Die Verhoevens sind die wichtigste Familie in Verbotene Liebe - Next Generation. Sie betreiben einen weltweit erfolgreichen Modekonzern. Heinz Hoenigs Robert Verhoven führt den Betrieb an. Seine drei Kinder zieht er zu Verwaltern des Familienerbes heran.

© TVNOW Josefin und Alexander in Verbotene Liebe - Next Generation

Allen voran den erstgeborenen Alexander. Er ist der kommende CEO, der das Unternehmen in die Zukunft führen soll, von seinem Vater aber nicht ernstgenommen wird. Er will nachhaltige Mode herstellen, doch er Patriarch blockiert das Geschwätz von Umweltfreundlichkeit: Ein typischer Konflikt zwischen der Baby Boomer-Generation und den Millennials.

Intrigen und Machtspiele in Verbotene Liebe - Next Generation

Pikantes Wissen über Verwandschaftsverhältnisse ist in dieser Welt Gold wert. Es gibt etliche Figuren, die danach gieren und es für ihre Zwecke nutzen wollen.

Zum Beispiel Ansgar Graf von Lahnstein (Wolfram Grandezka). Die von Lahnsteins sind ein altes verarmtes Adelsgeschlecht, das von den neureichen Verhoevens von ihrem Familiensitz Schloss Königsbrunn verdrängt wurde. Ansgar will nach einem Gefängnisaufenthalt seinen alten Einfluss wieder herstellen.

Überblick: Das sind die neuen Familien in Verbotene Liebe - Next Generation

Die Mitglieder dieser Familien halten nach außen zusammen, um sich gegen schädliche Einflüsse zu schützen. Aber nach innen sind sie auf ihren eigenen Vorteil bedacht.



Die Verhoevens : Reich, mächtig, einflussreich

: Reich, mächtig, einflussreich Die von Lahnsteins: Traditionsbewusstes, aber darbendes Adelsgeschlecht. Durchtrieben und machthungrig.

Die von Anstettens: Vorrangig vertreten durch die Verbotene Liebe-Größe Clarissa Gräfin von Anstetten (Isa Jank), die die Geschichte der neuen Serie mit einem besonderen Auftritt in Gang bringt.

In der Auftaktfolge von Verbotene Liebe - Next Generation platzt die Bombe

Auf einer Party auf dem Familiensitz der Verhoevens sind die wichtigsten Figuren der drei Parteien anwesend. Clarissa von Anstetten weiß genau, was sie tut, als sie gerade hier das Geheimnis von Alexander Verhoven (eigentlich Jonas von Anstetten) und Josefin Reinhard (eigentlich Josefin von Anstetten) lüftet.

Es bekommt nur leider keiner mit außer Ansgar, weil ihr Hubschrauber (mal wieder) auf dem Verhoeven-Anwesen abstürzt und die explodierenden Wrackteile die Party sprengen. Ja, es passiert viel in der Auftaktfolge, die bestimmt ein großes Drama anstößt.

Die ersten zwei Folgen Verbotene Liebe - Next Generation sind bei TVNOW verfügbar. Jeden Montag gibt es eine neue Episode. Insgesamt wird es 10 Episoden geben.



