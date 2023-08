Vergessene Fantasy-Serie kehrt in 3 Tagen zu Netflix zurück – und entfesselt im großen Finale einen Krieg zwischen Göttern und Riesen

Auf Netflix feiert ein Fantasy-Highlight nach 2 Jahren seine Rückkehr. Götter und Riesen rüsten sich dort zu einem apokalyptischen Endkampf.

Wenn zu viel Zeit ins Land geht, entfliehen selbst tolle Serien-Highlights der Erinnerung. So wird es vielen Fantasy-Fans mit Ragnarök gehen. Die Netflix-Serie um die Reinkarnation der Gottheit Thor und ihren Kampf gegen böse Riesen verschwand für die letzten zwei Jahre von der Bildfläche. Jetzt wird sie in wenigen Tagen mit der finalen dritten Staffel zurückkehren.

Auf Netflix kämpfen bald Thor und Loki gegen ihre schlimmsten Feinde

Ragnarök dreht sich um den Schüler Magne (David Stakston), der das finstere Geheimnis seiner Heimatstadt Edda entdeckt. In Gestalt einer finsteren Dynastie von Geschäftsleuten wollen mythische Riesen die Welt an den Abgrund führen. Nur die Reinkarnationen der nordischen Gottheiten können sich ihnen in den Weg stellen. So etwa verwandelt sich Magne mehr und mehr in die Gottheit Thor, sein Bruder Laurits (Jonas Strand Gravli) in dessen boshaften Bruder Loki.

Netflix Magne (David Stakston) mit Thors Hammer

Ragnarök ist eine moderne Nacherzählung der gleichnamigen nordischen Sage vom Ende der Welt. In Staffel 3 soll es tatsächlich zur Apokalypse kommen, in der Thor und seine Mitstreiter mit den Riesen um das Schicksal der Welt ringen. Wie Netflix vor längerer Zeit auf Instagram bekannt gab, wird es sich um die letzte Staffel der Serie handeln.

Wann kommt Staffel 3 der Fantasy-Serie Ragnarök zu Netflix?

Die dritte Staffel von Ragnarök erscheint diesen Donnerstag, den 24. August 2023 auf Netflix. Sie wird sechs Folgen umfassen. Neben Stakston und Gravli ist unter anderem Jeppe Beck Laursen (The Last Kingdom) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöbter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.