Vergessener Fantasy-Hit: Abgefahrene Netflix-Serie zeigt erstes Video der 2. Staffel

Die Fantasy-Serie Fate: The Winx Saga aus dem Hause Netflix geht in die 2. Staffel. Als Beweis liefert der Streaming-Dienst bei der Geeked Week erste bewegte Bilder in Form einer kurzen Vorschau.

Fate: The Winx Saga ist eine dieser Netflix-Serien, die ein paar Wochen lang extrem populär auf der Plattform des Streaming-Diensts war, ehe sie nahe zu komplett aus dem popkulturellen Bewusstsein verschwand. Abgesetzt hat Netflix das Fantasy-Abenteuer jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Die 2. Staffel kommt definitiv.

Für alle, die gespannt sind, wie die Live-Action-Adaption der Animationsserie Winx Club weitergeht, gibt es ein erstes Teaser-Video, das uns eine neue Figur vorstellt. Veröffentlicht wurde es bei der Geeked Week, die uns zuletzt ebenfalls einen spannenden Einblick in die heiß erwartete Neil Gaiman-Verfilmung The Sandman gewährte. Netflix-Teaser zu Fate: The Winx Saga Staffel 2 Fate: The Winx Saga - S02 Teaser (Deutsche UT) HD Mit einem richtigen Trailer haben wir es hier nicht zu tun. Stattdessen zeigt das Teaser-Video eine Szene aus der 2. Staffel, in der Terra (Eliot Salt) auf ihre Cousine Flora (Paulina Chávez) trifft. Die Erdfee wird in den neuen Folgen von Fate: The Winx Saga eine wichtige Rolle einnehmen. Wann startet Fate: The Winx Saga Staffel 2 bei Netflix? Ein offizielles Startdatum verrät der erste Einblick in die 2. Staffel von Fate: The Winx Saga noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die neuen Episoden noch vor Ende des Jahres bei Netflix eintreffen werden. Werdet ihr die die 2. Staffel von Fate: The Winx Saga auf Netflix schauen?