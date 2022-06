Netflix-Albtraum beginnt: Erster Trailer verspricht eine der größten Fantasy-Serien des Jahres

Netflix hat den ersten Trailer zur heiß erwarteten Fantasy-Verfilmung von Neil Gaimans The Sandman veröffentlicht. Macht euch auf einen epischen Albtraum gefasst.

Zwischen 1989 und 1996 veröffentlichte der britische Autor Neil Gaiman die legendäre Comic-Reihe The Sandman, die die Geschichte des Herrschers der Traumwelt erzählt. Seit über 30 Jahren versucht Hollywood, den Stoff in Form bewegter Bilder zu adaptieren. Netflix präsentiert nun eine Live-Action-Umsetzung als Serie.

Nachdem bereits in den vergangenen Monaten diverse Einblicke in The Sandman veröffentlicht wurden, gibt es jetzt auch einen ersten richtigen Trailer. In düsteren Bildern erwacht Gaimans Fantasy-Welt zum Leben. In der Hauptrolle ist Tom Sturridge zu sehen, während Game of Thrones-Star Gwendoline Christie als Luzifer auftritt.

Fantasy-Epos bei Netflix: Erster Trailer zu The Sandman

Sandman - Ankündigungs-Teaser (Deutsch) HD

Geschaffen wurde die Serie von David S. Goyer und Allan Heinberg. Für Fans der Vorlage dürfte aber ein anderer Name bedeutend wichtiger sein: Gaiman ist als kreative Kraft in die Netflix-Umsetzung involviert. Zuletzt war dieser auch maßgeblich an der Adaption Good Omens aus dem Hause Amazon Prime beteiligt.

Fantasy-Highlight: Wann startet The Sandman auf Netflix?

Lange Zeit war unklar, wann die Verfilmung genau auf Netflix eintrifft. Nach dem ersten Trailer haben wir endlich Gewissheit: The Sandman startet am 5. August 2022 auf Netflix. Die 1. Staffel umfasst insgesamt zehn Episoden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.



