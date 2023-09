Vergessener Marvel-Film erhält völlig neue Version – und die raubt ihm den größten Twist

Letztes Jahr feierte der erste richtige Horrorfilm aus dem Marvel Cinematic Universe seine Premiere bei Disney+. Nun kommt eine neue Fassung des Films, die eine Sache grundlegend verändert.

Das Marvel Cinematic Universe hat im Lauf seiner 15-jährigen Geschichte immer mal wieder mit einzelnen Horrorelementen gespielt. Einen ganzen Horrorfilm hat es lange Zeit jedoch nicht gegeben. Erst mit dem einstündigen MCU-Special Werewolf by Night, das letztes Jahr bei Disney+ seine Premiere feierte, hat sich das geändert.

Werewolf by Night wurde als Hommage an das Gruselkino der 1930er und 1940er Jahre konzipiert. Als filmische Vorbilder fungierten u.a. Genre-Klassiker wie Der Werwolf von London und Der Wolfsmensch. Dementsprechend kam der Film auch in schwarz-weißer Bilderpracht daher. Doch jetzt soll eine neue Version des Films erscheinen.

Marvel-Horrorfilm bei Disney+: Werewolf by Night erhält im Oktober eine Farbfassung

Wie Regisseur Michael Giacchino auf Twitter bestätigt, hat er mit seinem Team in den vergangenen Monaten an einer Farbfassung von Werewolf by Night gearbeitet. Diese soll – zumindest in den USA – am 20. Oktober 2023 ihre Premiere bei Disney+ feiern. Allerdings dürfte dann der schönste Twist des Films nicht mehr funktionieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Werewolf by Night schauen:

Werewolf by Night - Trailer (English) HD

Die Geschichte von Werewolf by Night entführt auf das abgelegene Bloodstone Manor, wo es einen Tod zu beklage gilt: Ulysses Bloodstone, der Patriarch der mysteriösen Familie von Monsterjäger:innen, ist verstorben. Bei der Trauerfeier soll eine Monsterjagd darüber entscheiden, wer im Kreis der Familie den mächtigen Blutstein erbt.



Verussa Bloodstone (Harriet Sansom Harris), die Frau des Verstorbenen, leitet die Monsterjagd in die Wege. Anwesend sind u.a. Tochter Elsa (Laura Donnelly), die Tochter der Familie und Jack Russell (Gael García Bernal), der auf den ersten Blick nicht so wirkt, als könne er ein Monster besiegen. Dafür verbirgt er ein anderes Geheimnis.

Achtung, es folgen Spoiler!

Die Farbfassung von Werewolf by Night droht, den tollen Zauberer von Oz-Twist zu zerstören

Im Lauf der Geschichte offenbart sich Jack Russell als der titelgebende Werwolf und muss um sein Leben fürchten. Die beste Wendung des Films erfolgt aber erst kurz vor Schluss, wenn sich Giacchino bei seiner Inszenierung vor Der Zauberer von Oz verbeugt und die schwarz-weißen Bilderwelten mit Farbe aufbricht – ein unglaublicher Moment!

Disney Werewolf by Night in Farbe

Wenn die neue Fassung von Werewolf by Night nun komplett in Farbe daherkommt, geht dieser Twist komplett verloren. Auch das vorherige Spiel mit Licht und Schatten dürfte maßgeblich beeinträchtigt werden, ganz zu schweigen von den bewusst gesetzten roten Farbelementen, die Giacchino zuvor im Film streut.

Werewolf by Night ist eines der filmisch interessantesten Projekte, die das MCU bisher hervorgebracht hat. Giacchino hat etwas geschaffen, das sich wirklich so anfühlt, als hätten wir noch nicht alle Ecken des riesigen Franchise erkundet. Hoffen wir, dass Werewolf by Night 2.0 dafür in anderen Aspekten überzeugen kann.

