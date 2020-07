Verrückter Trailer beweist: Den Dark-Zeitreisen fehlen viel mehr Gurken

In An American Pickle wird ein Arbeiter durch einen Gurkenunfall konserviert und erwacht 100 Jahre später im aktuellen New York. Schaut den Trailer zur verrückten Komödie mit Seth Rogen in einer Doppelrolle.

Wem ein Seth Rogen in der Vergangenheit zu wenig war, darf sich bald auf den Comedy-Garanten im Doppelpack freuen. Für die neue Komödie An American Pickle, die in den USA exklusiv auf dem neuen Warner-Streamingdienst HBO Max veröffentlicht wird, spielt Rogen einen einfachen Arbeiter aus der Vergangenheit, der im New York der Gegenwart aufwacht und seinen Urenkel trifft, der ebenfalls von Rogen gespielt wird.

Wem von der 3. Staffel Dark noch immer der Kopf raucht, findet in der Komödie das ideale Kontrastprogramm. Anstatt unzähliger verwirrender Verbindungen und Ebenen braucht es in An American Pickle nur viele Gurken, um Seth Rogen durch die Zeit zu schicken.

Zu dem Film ist jetzt ein erster Trailer erschienen, mit dem ihr euch einen ersten Eindruck von der verrückten Komödie verschaffen könnt. Das Video findet ihr oben im Player oder etwas weiter unten.

Die Handlung von An American Pickle mit Seth Rogen

In An American Pickle spielt Seth Rogen den osteuropäischen Arbeiter Herschel Greenbaum, der 1920 nach Amerika reist und sich mit seiner Frau ein neues Leben aufbauen will. Bei seinem Job in einer Fabrik kommt es jedoch zu einem Unfall, bei dem Herschel in einen großen Bottich voller Essiggurken stürzt.

Durch den Sud wird er konserviert und erwacht erst 100 Jahre später im New York der Gegenwart. Hier trifft er schließlich auf seinen Urenkel Ben Greenbaum (ebenfalls Seth Rogen), der als Programmierer arbeitet und sich kaum stärker von Herschel unterscheiden könnte.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu An American Pickle anschauen

An American Pickle - Trailer (English) HD

Der Regisseur von An American Pickle ist Brandon Trost, der als Kameramann in der Vergangenheit schon für Filme wie Das ist das Ende, Bad Neighbors oder The Interview mit Seth Rogen zusammengearbeitet hat. Ursprünglich sollte der Film von Sony ins Kino gebracht werden, bevor das Studio die Rechte an dem Film aufgrund von Corona an Warner für den Streamingdienst HBO Max verkauft hat.

In den USA erscheint An American Pickle am 6. August 2020 für Abonnenten bei HBO Max zum Streamen. Wann und wie die Komödie in Deutschland erscheint, ist zurzeit nicht bekannt.

