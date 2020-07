Dark Staffel 3: So findet ihr den geheimen Stammbaum von Netflix

Um die Verwirrung um die finale 3. Staffel von Dark zu lösen, hat Netflix einen interaktiven Stammbaum veröffentlich. Aber nur mit einem genialen Trick bekommt ihr einen weiteren, geheimen Stammbaum zu sehen.

Wer Dark in all seiner Komplexität verstehen will, braucht mindestens eine praktische Übersicht mit allen Familien aus Winden, um all die verschiedenen Figuren in verschiedenen Zeiten auseinanderzuhalten. Gerade in der 3. Staffel wird der Figuren-Stammbaum maximal komplex. Hier schafft Netflix nun nützliche Abhilfe.

Um den Fans das Schauen und Verstehen von Dark zu erleichtern, veröffentlichte Netflix zum Start der 3. Staffel einer interaktiven Stammbaum aller Familien von Winden. Doch nur mit einem Trick bekommt ihr noch einen ganz anderen Stammbaum von Dark zu sehen.

Dark auf Netflix: Der geheime Stammbaum zum Ende

Achtung, Spoiler zu Dark Staffel 3: Im offiziellen Guide von Netflix könnt ihr - angepasst auf euren Stand in der Serie - den riesigen Stammbaum der Windener aus beiden Welten bestaunen und zu jeder Person wichtige Hintergrunddetails sowie ihr die Geschichten in chronologischer Abfolge nachlesen.

Hier gibt's den Trailer zur Dark-Serien-Trilogie auf Netflix:

Dark - Trilogie Trailer (Deutsch) HD

Im grandiosen Finale der Netflix-Serie werden jedoch beide Welten zugunsten einer Ursprungswelt ohne Zeitschleife zerstört. Er bleibt eine Welt, in der all die Figuren, die aus dem inzestuösen Stammbaumgeflecht entsprungen sind, nicht mehr existieren. Hier gibt es einen komplett neuen Stammbaum, den ihr nur über Umwege in Gänze zu Gesicht bekommt.

Und das klappt mit diesem Trick: Ihr müsst im riesigen Stammbaum beider Welten auf Jonas Kahnwald klicken. Wenn ihr seine Geschichte komplett durchgelesen habt, erscheint erneut der große Stammbaum. Doch dann beginnt sich dieser plötzlich aufzulösen.

Zurück bleibt der finale Stammbaum aus der Ursprungswelt. Nun könnt ihr genau sehen, welche Figuren in dieser Welt tatsächlich noch am Leben sind.

Dark erklärt: Wir entschlüsseln die epische Netflix-Serie von Anfang bis Ende

In dieser Streamgestöber-Folge besprechen wir die finale Staffel der Netflix-Serie Dark:

Alle 3 Staffeln der deutschen Zeitreise-Serie Dark sind bei Netflix und "Die 3 Darkis" Max, Esther und Andrea versuchen, dieses Serienmonument zu entschlüsseln. Wir reden über den gesamten Werdegang von Jonas, alle Stammbäume, interpretieren das Ende und beantworten eure Fragen.