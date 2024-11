Versauter Weihnachtsfilm bei Netflix auf Platz 1 in 28 Ländern – selbst John Wick hat keine Chance dagegen

Es ist noch nicht einmal Dezember und trotzdem dominiert ein schlüpfriger Weihnachtsfilm die Netflix-Charts. John Wick und ein Horror-Film sehen alt dagegen aus.

Mit der romantischen Komödie The Merry Gentlemen feiert Netflix jetzt schon XXX-Mas. Und das nachweislich erfolgreich, denn die saisonale Stripper-Saga setzt sich in den Charts des Streaming-Dienstes gegen Titel wie den Actioner John Wick, den Horror-Film Tarot oder das Animations-Abenteuer Spellbound durch – und steht aktuell auf Platz 1.



Weihnachtsfilm The Merry Gentlemen auf Netflix: Darum geht es

In The Merry Gentlemen von von Regisseur Peter Sullivan und Drehbuchautorin Marla Sokoloff kehrt die Broadway-Tänzerin Ashley (Britt Robertson) kurz vor Weihnachten in ihre Heimatstadt zurück. Als sie erfährt, dass ihre Eltern (Beth Broderick und Michael Gross) kurz davor stehen, ihr Performance-Theater namens The Rhythm Room aus Geldnöten zu verlieren, heckt sie kurzerhand einen lukrativen Plan aus.

Ashley stellt eine männliche Stripper-Revue namens The Merry Gentlemen auf die Beine und hat auch schon die perfekten Kerle dafür im Visier: den örtlichen Tischler Luke (Chad Michael Murray), ihren Schwager Rodger (Marc Anthony Samuel) und den Barkeeper Troy (Colt Prattes). Natürlich dauert es nicht lange, bis es zwischen der Tänzerin aus New York und einem der Kleinstadtmänner zu knistern beginnt.

Obwohl der Film nur einen Kritikenschnitt von 55 von 100 bei Metacritic hat und von der Moviepilot-Gemeinde sogar nur mit 4,3 bewertet wurde, ist The Merry Gentlemen aktuell in 28 Ländern auf Platz 1 in den Netflix-Film-Charts (laut Flixpatrol ). In den vergangenen Tagen waren es sogar schon fast 40 Länder.

