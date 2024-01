Verschwindet in 5 Tagen bei Netflix: Einer der umstrittensten Steven Spielberg-Filme, der auf einer wahren Geschichte basiert

In wenigen Tagen wirft Netflix einen Kino-Hit von Steven Spielberg aus dem Programm, der unter Kritiker:innen umstritten ist. Er hat eine unfassbare, wahre Vorlage.

Nur noch kurz bei Netflix: Steven Spielbergs Terminal hat ein wahres Vorbild

Steven Spielberg gilt als einer der besten Regisseure aller Zeiten. Die Liste seiner universell gefeierten Filme ist lang. Da überrascht es beinahe, wenn sich die Kritiker:innen über eines seiner Werke völlig uneins sind. Das gilt etwa für den sehenswerten Kino-Hit Terminal , der die unglaubliche Geschichte eines Flughafenbewohners nach wahren Begebenheiten erzählt.

Terminal dreht sich um den osteuropäischen Reisenden Viktor (Tom Hanks), der plötzlich am New Yorker John F. Kennedy-Flughafen festhängt: Während seiner Reise hat ein Putsch die Regierung seines Heimatlandes gestürzt, sein Pass wird nicht länger anerkannt. Er kann weder nach Hause zurückkehren noch die USA betreten und verbleibt im Wartebereich des Flughafens.

Spielbergs Tragikomödie basiert auf dem realen Fall des iranischen Flüchtlings Mehran Karimi Nasseri, der 18 Jahre im Charles de Gaulle-Flughafen von Paris lebte, wie die New York Times berichtet. Laut einem zweiten New York Times -Bericht kaufte Spielberg die Rechte an Nasseris Lebensgeschichte, um sie für den Film zu verwenden.

Terminal war zwar laut The Numbers ein Erfolg an den Kinokassen, ist aber unter Kritker:innen umstritten. Während etwa Roger Ebert den Film als "süße und zarte Komödie" feiert, hat er laut New Yorker "keinen Grund zu existieren" und erzähle eine "miese" Liebesgeschichte. Der Film sitzt offenbar genauso zwischen den Stühlen wie Tom Hanks' Viktor.

