Ihr habt die Abspann-Szene von Constantine mit Shia LaBeouf nie gesehen? Dann geht es euch wie tausenden anderen Fans und dieser Artikel kann euch von großer Trauer befreien.

In den frühen 2000er Jahren stieg Shia LaBeouf zum Mega-Star des Blockbuster-Kinos auf. Auf dem Weg zu Hauptrollen in Transformers und Indiana Jones 4 sammelte er eine größere Nebenrolle in Constantine mit Keanu Reeves ein. In dem Fantasy-Streifen aus dem Jahr 2005 spielte er den Sidekick Chas Kramer.

Chas' Schicksal nimmt in einer versteckten Szene des Films eine, nun ja, etwas überraschende Wendung. Achtung, es folgen Spoiler zu Constantine.

So läuft das komplett bizarre Comeback von Shia LaBeouf in Constantine ab

In der DC-Verfilmung Constantine gehen John (Constantine), sein Assistent Chas sowie die Polizistin Angela Dodson (Rachel Weisz) auf Dämonenjagd. Constantine kann seit seiner Geburt Engel und Dämonen erkennen, die auf der Erde wandeln. In seiner Jugend versuchte er, sich das Leben zu nehmen und war deshalb für wenige Minuten in der Hölle. Gegen seinen Willen wurde er wiederbelebt. Nun muss er sich von der Todsünde des Selbstmords reinwaschen, indem er Dämonen auf der Erde den Garaus macht.

Das alles führt zu einem wilden Finale – das Shia LaBeoufs Chas aber nicht mehr erlebt. Die Figur stirbt leider noch vor dem Höhepunkt des Films. Wobei, allzu schade ist das nicht.

Denn ohne den Tod hätten wir diese spektakulär-alberne Auferstehungsszene nie gesehen:

Ja, tatsächlich. Constantine hat eine Post-Credit-Szene. Eine Post-Credit-Szene, in der Shia LaBeoufs Figur als schlecht animierter, seltsam weichgezeichneter Engel mit gelben Augen zurückkehrt. "You did good, kid", sagt Keanu Reeves bierernst, bevor er sich abwendet und zwei gewaltige Engelsflügel hinter ihm aufschlagen. Eine echte Interaktion zwischen den Figuren findet nicht statt. Ob Shia LaBeouf jemals den Friedhof gesehen hat, auf dem seine Figur begraben wurde, darf bezweifelt werden. Die Szene wirkt schnell abgedreht, um ein Sequel zu teasen – mit Chas als Engel, dessen hinterlistiges Lächeln sagt: Er hat große Pläne.

Falls ihr das alles nicht wusstet: Ihr seid nicht allein damit!

Abspann-Szenen waren im Jahr 2005 lange nicht so verbreitet und ihre Existenz unter Filmfans bekannt wie heute. Das MCU hat alles verändert. Um die Post-Credit-Szene zu sehen, musstet ihr entweder von ihr wissen oder die DVD/das Video (ja, so lange ist das her) nach dem Filmende durchlaufen lassen. Beides eher unwahrscheinliche Szenarien.

Und so kommt es, dass selbst 18 Jahre nach dem Film viele Constantine-Fans keine Ahnung hatten, dass Shia LaBeoufs sympathische Figur den Film überlebt bzw. als Engel aufersteht – was eigentlich noch besser ist.

Bei YouTube herrscht Freude und Erleichterung über die Engel-Szene

Die Kommentare unter dem Video oben wurden zum Sammelforum für Chas-Fans, die sich in ihrer allgemeinen Erleichterung bestätigen.

"Seit Jahren tat mir der Junge leid, aber nachdem ich die Abspann-Szene gesehen habe, kann meine Seele in Frieden ruhen." - Der Kommentar wurde vor 3 Jahren abgesetzt, also 15 Jahre nach der Veröffentlichung des Films. 15 Jahre Trauer für die Katz. Über 1800 Likes erhielt der Post.

- Der Kommentar wurde vor 3 Jahren abgesetzt, also 15 Jahre nach der Veröffentlichung des Films. 15 Jahre Trauer für die Katz. Über 1800 Likes erhielt der Post. "All die Jahre dachte ich, er wäre gestorben und man hätte ihn vergessen. Es stellte sich heraus, dass er ein Engel war, der Constantine die ganze Zeit half." - Dieser Kommentar ist erst ein Jahr alt. Ihr müsst euch drei Heul-Emojis dazudenken.

- Dieser Kommentar ist erst ein Jahr alt. Ihr müsst euch drei Heul-Emojis dazudenken. "Nach 17 Jahren und nachdem ich dieses Meisterwerk von einem Film etwa 30 Mal gesehen habe, erzählt ihr mir also, dass diese Szene die ganze Zeit da war? WIRKLICH?" - ebenfalls ein Jahr alt.

Es finden sich etliche Texte dieser Art unter dem Video. Über die Jahre wurden es immer mehr, einige sind erst wenige Monate alt. Dass Chas die ganze Zeit ein Engel war und über Constantine wachte, merken übrigens mehre Nutzer an. Fragt mich nicht, ob das Comic-Kanon ist. Aber ich finde die Theorie stimmig. Wichtig ist außerdem nur: Chas lebt!

Constantine 2 ist geplant – mit Shia LaBeouf als Engel?

Seit Jahren köcheln die Pläne um eine Constantine-Fortsetzung mit Keanu Reeves. Vor kurzem wurden sie wieder richtig heiß. Wie und wann der Film erscheinen könnte, ist leider weiterhin nicht bekannt.

Shia LaBeoufs Beteiligung als Chas-Engel wäre möglich, aber eine ganz eigene, größere Baustelle. LaBeouf schoss sich in den letzten Jahren mit teils schweren Vergehen ins Abseits. Es läuft ein Verfahren gegen ihn, seine Ex-Freundin FKA Twigs beschuldigte ihn wegen sexueller Übergriffe. In Indiana Jones 5 war LaBeouf nicht mehr dabei. Ob er jemals wieder in einem größeren Blockbuster zu sehen sein wird, ist fraglich. Mehr zu Shia LaBeoufs Karriere-Kampf könnt ihr hier nachlesen.

