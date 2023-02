Traum von Keanu Reeves-Fans geplatzt: Lang erwartete Fantasy-Fortsetzung wurde angeblich gestrichen

Die ersten Pläne für die Zukunft von DC-Helden wie Superman und Batman stehen fest. Aber darin kam Keanu Reeves' Rückkehr als Constantine nicht vor.

Vergangene Woche wurden die Pläne für die Serien- und Film-Zukunft von DC bekannt gegeben. Superman und Batman kriegen eigene Filme, sogar das düstere Swamp Thing soll ins Kino zurückkehren. Aber ein Name fehlte in der Ankündigung der neuen Studio-Chefs James Gunn und Peter Safran: Constantine.

Im September hatte Warner Bros. grünes Licht für die Fortsetzung Constantine 2 mit Keanu Reeves gegeben. Das war allerdings vor den personellen Veränderungen von DC Studios, zu dessen Comic-Universum der geliebte Zyniker gehört. Ein neuer Bericht befeuert nun die Sorge, dass Constantine 2 zum Opfer der Neuordnung von DC geworden ist.

Keanu Reeves ereilt dasselbe Schicksal wie Henry Cavill

Hintergrund sind Tweets des einschlägigen Leakers KC Walsh, der sich in der Vergangenheit schon mit korrekten Informationen über kommende Superhelden-Filme einen Namen gemacht hat. In einem Tweet schrieb Walsh am 31. Januar, dass Constantine 2 nicht gedreht wird (via The Direct ). Später fügte Walsh hinzu, unter welchen Umständen das Sequel im September letzten Jahres angekündigt wurde:

Das war ein Film, der grünes Licht erhielt aus Verzweiflung, weil sie unsicher waren über die Ausrichtung von DC und etwas für die Zeit nach 2023 brauchten.

Bisher gibt es keine Bestätigung dieser Informationen durch beispielsweise einschlägige Branchenseiten wie Variety. Allerdings liest sich die Begründung schlüssig.

Die Ankündigung von Constantine 2 mit Keanu Reeves ähnelte dem Vorgehen mit Superman-Star Henry Cavill. In beiden Fällen wurde die Rückkehr eines Fan-Lieblings verkündet, um Vorfreude auf die Zukunft von DC im Kino zu schüren. Allerdings tauschte Warner Bros. Discovery wenig später die Personalien bei DC Studios aus. James Gunn und Peter Safran erhielten den Auftrag, das Comic-Universum neu zu ordnen und darin hatte Henry Cavills Mann aus Stahl definitiv keinen Platz. Dasselbe könnte auf Keanu Reeves zutreffen.

