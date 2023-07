Verstörendes Detail verändert Indiana Jones 5 für immer: Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nie wieder vergessen

Vom Indiana Jones 5-Set sind Bilder einer Maske mit Harrison Fords Gesicht aufgetaucht. Viele Fans des Franchise sind völlig verstört.

Harrison Ford-Maske aus Indiana Jones 5 entzweit: "Der Stoff für Alpträume"

Harrison Ford ist 80 Jahre alt, da geht es in Ordnung, die Stunts für Indiana Jones und das Rad des Schicksals jemandem anderem zu überlassen. Die Stuntleute bei der Fortsetzung trugen Masken mit seinem Gesicht, während sie für Ford einsprangen.

"Der Stoff für Alpträume", kommentiert UNILAD News die an die Öffentlichkeit gelangten Bilder der Maske und eines Stuntman in Ford-Verkleidung. "Erschreckend" nennt ein Fan deren Look und vergleicht sie mit der Halloween-Filmreihe. Ein weiterer beschreibt den Anblick als eines der "Grauen der heutigen Zeit".

Von der viszeralen Reaktion einiger Fans einmal abgesehen, zeigen sich aber auch viele Fans vom Handwerk der Filmmaske beeindruckt. "Was für ein Detailreichtum", schreibt einer etwa. "Hut ab", zollt ein anderer dem Werk des Make-up-Departments Respekt.

Den meisten Fans dürfte darüber hinaus kaum aufgefallen sein, dass in den aufwendigen Stunts des Films maskentragende Stuntleute den Platz von Harrison Ford übernehmen. Oder vielleicht wissen sie einfach aus tiefstem Herzen, dass ihr Star am Ende doch alles selbst gemacht hat.

