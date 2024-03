Viel zu unbekanntes Sci-Fi-Meisterwerk von James Cameron endlich in 4K – er wäre beim Dreh beinahe umgekommen

Vor Avatar 2 stieg James Cameron schonmal in die Untiefen der Weltmeere hinab – und hätte es fast nicht überlebt. Die Produktion von Abyss gilt als einer der aufwändigsten Filmdrehs aller Zeiten und doch kennen viel zu wenige den Sci-Fi-Meilenstein.

Ob Avatar 2, Titanic oder die Unterwasserdokumentationen Die Geister der Titanic und Aliens der Meere: James Cameron scheint das blaue Nass magisch anzuziehen. Doch bei der Produktion zu Abyss ging es alles andere als zauberhaft zu. Dafür stimmte das Ergebnis umso mehr, denn der Unterwasser-Sci-Fi-Thriller gilt heute als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten, der in der dreistündigen Special Edition sogar nochmal eine Schippe drauflegt.

Jetzt erstrahlt der Cameron-Klassiker dank einer aufwändigen 4K-Restaurierung in neuem Glanz. Abyss feiert seine 4K-Premiere in einer 3-Disc-Edition inkl. Kinofassung und Special Edition.

Abyss 4K 3-Disc-Edition Deal Zu Amazon

Die 4K-Version von Abyss erscheint am 26. April, ihr könnt sie aber schon jetzt bei Amazon mit Preisgarantie vorbestellen. Für Erstbesteller:innen und Prime-Kund:innen ist der Versand zudem kostenlos.

Zu Unrecht unbekannt: Das ist Abyss

Während des Kalten Krieges nimmt das amerikanische Atom-U-Boot USS Montana ein seltsames Signal war und beschließt, die Sache zu untersuchen. Dabei kracht das U-Boot in ein unbekanntes Objekt und sinkt auf den Grund des Ozeans. Ein Spezialteam aus Navy Seals unter der Leitung von Lt. Hiram Coffey (Michael Biehn) wird zu Rettung geschickt, doch die gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn neben einem aufziehenden Hurrikane und den nahenden russischen U-Booten versteckt sich in der unendlichen Tiefe des Meeres noch ganz anderes Unheil …

Abyss tat sich zwar schwer bei seinem Kinorelease und spielte weltweit nur etwa 90 Millionen ein, obwohl die Rezensionen der Fachpresse sehr positiv waren. Dafür gab es bei den Academy Awards 1990 den Oscar für die besten Spezialeffekte und auch im Heimkino erfreute sich der Film einer gewissen Beliebtheit. Dennoch ist es einer der am wenigsten bekannten Filme des Blockbuster-Regisseurs.

Einer der aufwändigsten Drehs der Filmgeschichte

Ungefähr 40 Prozent der Szenen mit Schauspieler:innen fanden unter Wasser statt, was unglaublich aufwändig war. Im 18 Meter tiefen Becken unterstützte eine 26-köpfige Tauch-Crew Cameron und blieb mit ihm meist 5 Stunden am Stück unter Wasser. Sechs Monate lang wurde in 70-Stunden-Wochen gearbeitet, um James Camerons Vision wahr werden zu lassen. An einem Punkt erlitt Mary Elizabeth Mastrantonio einen Nervenzusammenbruch und auch Ed Harris hatte Momente, in denen er emotional am Ende war.

Besonders kritisch wurde es für Cameron, als er mit einem so gut wie leeren Sauerstofftank versuchte, seinen Unterwasser-Kameramann (Al Giddings) auf sich aufmerksam zu machen, doch der drehte ihm den Rücken zu. Der Versuch eines Sicherheitstauchers ihm zu helfen schlug auch fehl und anstatt ihn zur Oberfläche zu bringen, hielt der Taucher Cameron unter Wasser (um eine Lungenembolie zu vermeiden).

Kinofassung vs. Special Edition

und rettete sich an die Oberfläche ( mehr zu dieser Geschichte in diesem Artikel über Abyss ). Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann empfehlen wir euch die Dokumentation Under Pressure: Making 'The Abyss' , die ebenfalls im 3-Disc-Set der 4K-Edition enthalten ist.

Während die Kinofassung 140 Minuten beträgt, kommen in der Special Edition ganze 28 Minuten dazu, die eine wichtige Nebenhandlung enthalten und den Film insgesamt runder machen. Eine Szene mit aufwändigen Spezialeffekten, mit damals brandneuer Computertechnologie, die auch bei Terminator 2 zum Einsatz kam, wurde hinzugefügt. Auch der Beziehung zwischen den Hauptcharakteren wird durch die neuen Szenen mehr Tiefe verliehen.

Ihr habt also die Qual der Wahl, denn beide Fassungen sind enthalten. Der übereinstimmende Konsens ist aber, dass die Special Edition der bessere Film ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.