Viele Herr der Ringe-Fans wissen es nicht: Elrond-Darsteller Hugo Weaving hatte eine geheime 2. Rolle in Die Gefährten

Jeder Herr der Ringe- und Filmfan weiß, dass Hugo Weaving den weisen Elben Elrond spielt. Aber wisst ihr auch von seiner zweiten Rolle in Die Gefährten?

Es schien lange Zeit ein gut gehütetes Mittelerde-Geheimnis gewesen zu sein: Elrond-Darsteller Hugo Weaving aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten spielt im ersten Film der Fantasy-Trilogie nicht nur den Elben-Herren aus dem Bruchtal, sondern eine zweite Rolle. Man muss allerdings enorm die Ohren spitzen, um das von allein mitzubekommen, denn seine geheime Zusatz-Performance besteht aus nur einem Wort.

Herr der Ringe-Star Hugo Weaving sagt eines der wichtigsten Wörter in Die Gefährten – aber nicht als Elrond

Die Story geht laut Collider folgendermaßen: Filmemacher Peter Jackson besetzte seinen guten Freund und langjährigen Weggefährten Harry Sinclair, um Isildur, den korrumpierten Helden aus dem Zweiten Zeitalter, zu spielen. Einfach, weil er meinte, er sei ein korrupt aussehender Typ, sodass die Rolle des Mannes, der sich weigert, den Einen Ring zu zerstören, sehr gut zu ihm passen müsste. Leider klang Sinclair nicht besonders niederträchtig, und so soll Jackson sich an seinen Elrond-Darsteller Hugo Weaving gewandt haben, um Isildur das schicksalsträchtige Wörtchen "Nein" inmitten der Feuer des Schicksalsbergs per ADR (zusätzlicher Dialogaufnahme) in den Mund zu legen.

Im Kontext der Szene ergibt Weaving als Sprecher sogar einigermaßen Sinn, da es sich schließlich um einen von Elrond erzählten Flashback handelt. Er berichtet Gandalf (Ian McKellen) von dem Ereignis vor 3000 Jahren, um zu erklären, warum er nicht an die Stärke der Menschen glaubt, die Isildurs Nachkomme Aragorn (Viggo Mortensen) in sich zu finden hofft. Dabei ist Elrond selbst halb Mensch ...

In der deutschen Synchronfassung wiederholte man den Kniff übrigens nicht. Elrond wird darin von Wolfgang Condrus vertont, während Isildurs einziges Wort – das besagte "Nein" – von Gudo Hoegel eingesprochen wurde.

Wo kann man die Herr der Ringe-Trilogie streamen?

Wer sich die wichtige Szene inklusive Hugo Weavings zweiter Rolle als Neinsager noch einmal ansehen will und keines der Box-Sets zu Hause hat, kann auf einen Stream ausweichen. Allerdings gibt es die Ringkrieg-Trilogie von Peter Jackson derzeit leider nicht im Rahmen einer Flatrate. Man kann die drei Filme nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, MagentaTV und Co. abrufen.

Auf Amazon Prime Video geht es irgendwann auch mit der 3. Staffel der Prequel-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht weiter, in der Elrond (Robert Aramayo) und Isildur (Max Baldry) ebenfalls wichtige Rollen spielen.