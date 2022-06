Vikings-Ersatz ab heute in Deutschland streamen: Neue Serie beleuchtet Hintergründe der Wikinger

Vikings-Fans können ab heute eine neue Wikinger-Serie schauen, die die Erkenntnisse über Ragnars Landsleuten auf Herz und Nieren prüft. Wann und wo ihr die Serie streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit Wikinger: Aufstieg und Fall startet heute eine neue Serie zum Leben der Wikinger. Vikings-Fans können hier mit ihrem liebsten Historien-Epos abgleichen, wieviel Wahres tatsächlich in den Abenteuern von Ragnar und Co. steckt.



Vikings in echt: Neue Wikinger-Serie klärt auf, wie sie tatsächlich lebten

Hättet ihr als Teil des Vikings-Publikums gewusst, dass das Wort Wikinger übersetzt so viel wie "See-Krieger" oder "Pirat" bedeutet? Dieses und mehr Wissen wartet in der neuen National Geographic-Serie Wikinger: Aufstieg und Fall darauf von euch entdeckt zu werden. Die Doku-Serie feiert heute Abend Deutschland-Premiere und arbeitet die Kultur und den Mythos der Nordmänner auf.

Schaut euch hier den Trailer zu Vikings: Rise and Fall an

Vikings. The Rise and Fall - Trailer (English) HD

Etwa 300 Jahre terrorisierten die Wikinger Europa und wurden meist als "Barbaren" angesehen, die raubten, plünderten und mordeten. Die Doku-Serie dreht den Spieß jedoch um und wählt einen ähnlichen Ansatz wie Vikings: Sie sieht die Skandinavier des 8. bis 11. Jahrhunderts nicht nur als Zerstörer, sondern auch als Entdecker mit eigener Kultur. Vom englischen Kloster Lindisfarne bis zu den Kiewer Rus und von Konstantinopel bis nach Nordamerika stießen sie auf ihren Booten vor. Die Verschmelzung von alten Legenden und archäologischen Funden rückt die Wikinger dabei in ein neues historische Licht.

Wo ihr als Vikings-Fans die neue Serie Wikinger: Aufstieg und Fall streamen könnt

Der Vikigs-Ersatz Wikinger: Aufstieg und Fall startet heute, am 5. Juni 2022 auf National Geographic und wird heute sowie an den darauffolgenden Sonntagen um 21.50 Uhr gezeigt. Der Sender National Geographic ist für Streamende unter anderem via Sky * und über MagentaTV verfügbar.



© National Geographic Passend zu Vikings: Wikinger: Aufstieg und Fall

Die Wikinger-Eroberung Englands spielt in der Serie übrigens eine zentrale Rolle – und mit Anna O'Malley besitzt das neue Format sogar eine Produzentin, die zuletzt an Netflix' Vikings: Valhalla mitarbeitete.

Noch eine Wikinger-Doku-Serie jüngeren Datums: Die letzte Reise der Wikinger

