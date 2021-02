Vikings in echt: Neue Serie klärt auf, wie sie wirklich lebten

Wer schon in Vikings vom Leben der Wikinger fasziniert war, kann in einer neuen Serie noch tiefere Einblicke erhalten: Die letzte Reise der Wikinger bei TVNOW erklärt genau, was Fakt und was Fiktion ist.

Vikings war als Historienserie ein Riesen-Erfolg. Klar sollte aber jedem Fan der beliebten Historien-Serie sein, dass die Erzählung um Ragnar, Lagertha, Björn, Ivar und Co. sich einige historische Freiheiten herausnahm.



Wer sein aus Vikings erlerntes Geschichtswissen korrigieren will, hat jetzt mit der Doku-Serie Die letzte Reise der Wikinger die Chance dazu.

Die Miniserie umfasst 4 Episoden à 50min, die als Chronik mit wichtigen Ereignissen die wahre Vikings-Geschichte erzählen.

Schauspieler in hochwertigen Kostümen zeigen uns dabei nachgestellt Historisches, während internationale Experten aus ihrem Wikinger-Wissensschatz erzählen.

Bei TVNOW: Eignet euch in 4 spannenden Geschichtsstunden Vikings-Wissen an

Obwohl bereits Vikings mehrere Generationen Wikinger umfasst, die von Ragnar bis zu seinen Söhnen reichten, ist die Wikinger-Ära deutlich länger. Einblicke in die Entwicklung des einzigartigen Volkes bietet Die letzte Reise der Wikinger dabei (in deutscher Synchronisation) in leicht konsumierbar aufgearbeiteter Form.

Verschafft euch im Trailer einen Eindruck zu den historisch korrekten Vikings

The Last Journey Of The Vikings - S01 Trailer (OV) HD

Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass erst die Völkerwanderung und ein Vulkanausbruch die Wikinger so hervorbrachten, wie wir sie heute kennen? Das Befahren des Meers und der Bau besonderer Schiffe wurde zur Notwendigkeit, um zu überleben. Doch auch die kämpferischen Plünderer wandelten sich über die Jahrhunderte hinweg zu Händlern und schließlich zu Herrschern.

Die vier Folgen von Die letzte Reise der Wikinger bei TVNOW zeigen dabei eine Evolution, die in Vikings schon in Anlagen angedeutet wird. Für Fans der fiktionalen Historienserie, die sich durchaus reale Vorbilder zur Grundlage nahm, ist die Doku-Serie dann am aufregendsten, wenn die Parallelen zu Vikings offensichtlich werden.

Die letzte Reise der Wikinger bei TVNOW ist die ideale Ergänzung zu Vikings

Vikings-Schauende werden von der Serie bei TVNOW in jeder Folge verblüfft, denn Die letzte Reise der Wikinger behandelt viele historische Ereignisse und Persönlichkeiten, die bereits in den 6 Staffeln Vikings eine wichtige Rolle spielten.

© Nordic Entertainment Group Vikings-Bildung mit Die letzte Reise der Wikinger bei TVNOW

Das beginnt mit dem ersten Wikinger-Angriff auf das Kloster Lindisfarne im Jahr 793 (wo in Vikings Ragnar Athelstan entführte) und zeigt sich auch in Folge 2 namens "100 Tage in Paris" (die Belagerung war ein wichtiger Bestandteil in Vikings Staffel 3).

Besonders schön sind die zu entdeckenden Vikings-Referenzen, wenn in Episode 3 genauer auf einen Wikinger eingegangen wird, der ein Landstück in der Normandie erhielt: Denn der Name Rollo sagt wohl jedem Vikings-Fan etwas.

Die letzte Reise der Wikinger ist außerdem die ideale Vorbereitung auf Vikings: Valhalla. Schließlich soll die kommende Spin-off-Serie zu Vikings am Ende der Wikinger-Ära spielen. Und genau diese Zeit wird in Folge 4 der Serie bei TVNOW verhandelt. Besonders gut vorbereitete Fans können hier schon einmal Einblicke in eine deutlich veränderte Zeit erhalten.

© Nordic Entertainment Group Vikings-Ergänzung bei TVNOW: Die letzte Reise der Wikinger

Wenn die Doku-Serie ihre nachgespielten Szenen historisch wichtiger Momente dann noch mit überraschend guten Schauwerten untermauert, die bei Kostümen und Ausstattung dem Vikings-Vorbild beeindruckend nacheifern, könnte Geschichtsbildung in Serien-Form kaum angenehmer sein.

