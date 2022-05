Unzufrieden mit Vikings: The Northman-Regisseur kritisiert vor allem eine Sache

Vikings-Fans strömen aktuell ins Kino, um sich das Wikinger-Epos The Northman anzusehen. Doch Regisseur Robert Eggers hat etwas an der historischen Hitserie zu bemängeln.

Für das Vikings-Serienpublikum ist ein Kinobesuch von The Northman fast schon Pflicht. Schließlich ist ein Wikinger-Film eine seltene Erscheinung und ein guter Wikinger-Film eine echte Rarität. Unweigerlich stellt sich da die Frage, was eigentlich der The Northman-Regisseur Robert Eggers von der gefeierten Serie Vikings hält. Darauf gibt es nun eine Antwort.

The Northman-Filmemacher Robert Eggers spricht über Vikings-Kritikpunkt

In gewisser Weise war Vikings für The Northman wegbereitend: Nach 6 Staffeln zeigte sich, dass die Wikinger-Erzählung im Aufwind war und Anklang fand. Das war auch Robert Eggers bewusst. Trotzdem hat der Filmemacher aus einem ganz bestimmten Punkt ein gespaltenes Verhältnis zu der Serie über Ragnar und Co.

Schaut euch als Vikings-Fans den The Northman-Trailer an

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

In einem Interview mit TV Spielfilm wurde Robert Eggers gefragt, ob er die Serie Vikings kenne und möge – und hatte eine klare Antwort parat:

Ein paar Vikings-Folgen habe ich gesehen, aber das ist alles sehr weit weg von der echten Welt der damaligen Wikinger. Deshalb ist es nicht wirklich mein Fall.

Statt Vikings sah der The Northman-Vater sich lieber noch einmal Richard Fleischers Die Wikinger (1958) an, auch wenn er dort Kirk Douglas' fehlenden Bart anprangerte. Außerdem empfahl er aus Island Die Gisli Saga.

Genauer als Vikings: The Northman-Regisseur jagt die Authentizität

Das Vikings historische Genauigkeit nicht immer ganz ernst nahm (insbesondere, wenn es um Figuren und Daten ging) ist nichts Neues. Für Hauptdarsteller Travis Fimmel (Ragnar) baute Vikings sogar extra einen Fehler ein.

© Universal © History Channel

Robert Eggers hingegen ist als Filmemacher dafür bekannt, großen Wert auf eine möglichst wahrhaftige Abbildung der Vergangenheit zu legen. Das zeigte sich schon bei der Umsetzung seiner Filme The Witch (wo z.B. Gebäude mit Werkzeugen des 17. Jahrhunderts errichtet wurden) und Der Leuchtturm (wo sehr genau mit alten Fotos und Leuchtturm-Handbüchern gearbeitet wurde).

Diesen Maßstab der Exaktheit legte der Regisseur auch an The Northman an. Die Mehrheit der Kleidung, Rüstungen und Waffen wurden laut Mashable von Artefakten aus Wikinger-Gräbern und Schnitzereien inspiriert. Das Boot seiner Figur wurde für den Film laut Hauptdarsteller Alexander Skarsgård sogar genauso wie vor eintausend Jahren gebaut (inklusive des richtigen Holzes und der exakten Art Nägel).

Keine Orientierung an Vikings: The Northman brauchte eine lange Vorbereitung

In einem Indiewire -Interview verriet Robert Eggers bezüglich seiner intensiven Vor-Recherche zu The Northman:

Ich habe mir keine Freiheiten herausgenommen, nur bei den Dingen, die wir einfach nicht wissen, weil sie 1000 Jahren zurückliegen. Ich habe mein Bestes gegeben, um so geschichtlich akkurat wie möglich zu sein. [...] Die besten Wikinger-Historiker und Archäologen haben mit mir gearbeitet.

© Universal Die Vikings in The Northman

Alles, was wir zu Helmen und Schilden wissen, stammt aus Sagas, die erst 200 Jahre nach der Wikinger-Zeit geschrieben wurden – also vererbte mündliche Geschichte. [...] Wir schreiben aus einer christlichen Perspektive und müssen die ganzen [falschen] Schichten erst einmal abblättern.

Mit einem Budget von der Größe von Mel Gibsons Die Passion Christi hätte Robert Eggers sogar liebend gern in alt-nordischer Sprache gedreht. So aber so musste er sich ans Englische halten. Auch mit dem größten Authentizitäts-Anspruch ist eben nicht alles möglich.

The Northman im Podcast: Der beste Wikinger-Film des Jahres

Regisseur Robert Eggers begeisterte uns 2019 mit Der Leuchtturm. Nun ist er mit The Northman wieder da und zeigt uns einen Alexander Skarsgård, wie wir ihn noch nie gesehen haben - Vergleiche mit der Serie Vikings kommen da nicht von ungefähr. Warum die Welt der Wikinger im Film weitaus dreckiger ist als in der Serie, bespricht Sebastian gemeinsam mit Christoph und Björn im FILMSTARTS-Podcast.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



