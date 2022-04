Vikings-Ersatz The Northman: Die Nackt-Schlacht war so gefährlich, dass Genitalien nachgebaut werden mussten

Die Dreharbeiten zum Vikings-Ersatz The Northman waren alles andere als gewöhnlich. In einer Szene mussten aus Verletzungsgründen Genitalien digital entworfen werden.

Dieser Artikel enthält Spoiler zum Finale von The Northman.

The Northman ist ein blutiges Historien-Epos, das insbesondere Vikings-Fans erfreuen dürfte. In einer besonders wilden Szene tragen die Erzfeinde Amleth (Alexander Skarsgård) und Fjölnir (Claes Bang) ihren Zwist in einem nackten Duell aus. Der Dreh war so brenzlig, dass die Genitalien der Stars am Computer nachgebaut und digital eingefügt wurden.

Finale im Vikings-Ersatz The Northman verblüfft mit falschen Genitalien

Das verriet Regisseur Robert Eggers dem Hollywood Reporter :

Wir mussten [die Genitalien] digital einfügen, weil [die Schauspieler] Tangas trugen. Sie wollten sich nicht ihre besten Teile [beim Dreh der Kampfszene] abhacken lassen. Für bestimmte Szenen mussten wir also CGI-Genitalien einfügen, damit sie nicht zu sehr nach Ken-Puppen aussahen. Da haben wir Ganzkörper-Scans von Alex [Skarsgård] gemacht. Die gibt es wirklich.

Wie Eggers im Gespräch erörtert, war der Film für ihn und seine Crew ein unglaublicher Kraftakt. Mit widrigen Bedingungen und körperlich anspruchsvollen Szenen hat der Dreh des Vikings-Ersatzes sogar seinen größten Star völlig zerstört. Dass er danach zumindest mit intaktem Genital nach Hause gehen wollte, ist verständlich.

The Northman läuft seit dem 21. April 2022 ins Kino. Neben Skarsgård und Bang spielen weitere Schauspielgrößen wie Ethan Hawke (Moon Knight) und Anya Taylor-Joy (Last Night in Soho) im Nordmann-Epos mit.

Podcast: Wie gut ist Vikings Valhalla bei Netflix?

Vikings: Valhalla setzt das Erbe der erfolgreichen Historienserie Vikings bei Netflix fort. Viele Fan-Reaktionen sind aber äußerst negativ.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast stellen wir euch die Serie vor, besprechen ihre Stärken und Schwächen. Vor allem fragen wir uns, wie sich die Reaktionen vieler Fans erklären lassen. Ist Vikings: Valhalla schlechter oder einfach nur anders als das Original?



