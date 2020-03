Vikings Staffel 6: Star lüftet das Geheimnis um Freydis und Katia

Vikings Staffel 6 präsentiert uns mit Katia eine neue Figur, die fast genauso aussieht wie Ivars ermordete Frau Freydis. Die Darstellerin klärte nun die Verbindung auf.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Vikings Staffel 6 befindet sich gerade in der Pause und hat uns mit so einigen Fragen zurückgelassen. Ein großes Rätsel betrifft dabei Olegs mysteriöse Gattin Katia, die eine verblüffende Ähnlichkeit zu Freydis aus der 5. Staffel aufweist - Ivars einstige Frau, die der Knochenlose nach ihrem Betrug an ihm eigenhändig tötete.

Das einzige optische Merkmal, das Katia und Freydis unterscheidet, ist die Haarfarbe der Frauen. So stehen sowohl Ivar als auch wir Zuschauer vor einem Rätsel. Nun jedoch äußerte sich Darstellerin Alicia Agneson im Interview mit Metro zu der Verwirrung - und bietet uns eine Erklärung an.

Vikings Staffel 6: Ist Katia eine Doppelgängerin von Freydis?

Katia könnte theoretisch eine Doppelgängerin von Freydis sein. Unter manchen Fans kursiert zudem die Annahme, dass Freydis in Wahrheit gar nicht gestorben ist, wir es also mit der selben Person zu tun haben. Die erste Möglichkeit weist Angneson, die Freydis verkörperte und in Staffel 6 auch Katia spielt, deutlich von der Hand:

Vikings wird der (wahren) Geschichte gerecht, mit Doppelgängern arbeiten wir also nicht wirklich in der Serie - alle Charaktere haben auf irgend eine Weise existiert.

© History Channel Vikings: Die blonde Freydis aus Staffel 5

Zudem gibt uns die Schauspielerin durch einen Verweis auf die jüngsten Ereignisse in Vikings einen wichtigen Hinweis. Dieser findet sich in einer Szene zwischen Ivar und Hvitserk, in der letztgenannter äußert, keine Ähnlichkeit zwischen Freydis und Katia zu erkennen. Ivars Wahrnehmung spielt ihm offenbar also einen Streich und wir wiederum betrachten die Geschichte aus seiner Sicht.

Dies bedeutet: Katia sieht in Wahrheit gar nicht aus wie Freydis. Die Serien-Macher lenken uns lediglich auf eine falsche Fährte, indem sie uns die Welt durch Ivars (unzuverlässige) Augen sehen lassen. Somit ist das Mysterium um Katia und Freydis praktisch geklärt.

Vikings: Katia als ein Symbol für Ivars Schuld

Dass die einstige Sklavin Freydis Ivar auf jene Weise verfolgt, ergibt durchaus Sinn, denn so räumt die Serie einem potentiellen Schuldkomplex des Knochenlosen Raum ein. Zur Erinnerung: In Staffel 5 gebar Freydis ein behindertes Baby, das Ivar kurze Zeit später einfach zum Sterben im Wald ablegte.

Schließlich tötete er auch seine eigene Frau, nachdem diese aus Rache Björn gegen Ivar beim Kampf um Kattegat unterstützt hatte: Freydis wird von Ragnars jüngstem Sohn erwürgt, doch sagt er ihr in ihren letzten Atemzügen, dass er sie immer lieben und ihren Tod betrauern wird. Einen bildlichen Ausdruck eben davon beobachten wir jetzt durch Ivars Wahrnehmung Katias. Für ihn lebt Freydis durch Katia weiter.

Wie gefällt euch die Inszenierung von Katia in Vikings Staffel 6?