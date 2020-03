Vikings Staffel 6: Vorschau zum Finale verrät die letzte große Schlacht

Der Teaser zu Vikings Staffel 6B enthüllt zwar nicht das Schicksal von Björn und Harald, macht aber schon Lust auf die nächste epische Schlacht: Ivar hat große Pläne.

Achtung, Spoiler zu Vikings Staffel 6! Der erste Teil von Vikings Staffel 6 ist mittlerweile über die Bühne gegangen und das schockierende Midseason-Finale ließ uns mit drängenden Fragen zurück: Sind Björn und Harald wirklich tot, ist der Dialog zwischen Björn und Ivar nur symbolisch zu verstehen und wer kann Kattegat jetzt eigentlich noch retten?

Die Vorschau zu den nächsten Folgen liefert darauf (verständlicherweise) zwar noch keine Antworten, ist aber trotzdem enorm sehenswert. Unter anderem verspricht sie uns eine Rückkehr nach England - ein unter Fans sehr beliebter Schauplatz nimmt damit also endlich wieder Raum in der Serie ein. Das Video könnt ihr euch oben und noch einmal weiter unten auf der Seite anschauen.

Vikings Staffel 6 führt nach England: Ivar greift Alfred an

England nahm in Vikings neben Kattegat von Beginn an eine große Bedeutung ein, denn schon in Staffel 1 überfällt Ragnar mit seiner Crew ein britisches Kloster. Bis in die 5. Staffel hinein wurde der Handlungsstrang stets am Leben gehalten, doch mit Ecbert und Aethelwulf sind mittlerweile zwei Könige ausgeschaltet.

© History Channel Alfred aus Vikings

Staffel 6 drängte den Schauplatz bislang komplett zur Seite, doch im Finale drängt es den motivierten Ivar noch einmal nach England: Wessex ist das einzige angelsächsische Königreich, das die Wikinger in Vikings noch nicht erobert haben und dies soll sich nun ändern - zumindest, wenn es nach dem Knochenlosen geht.

Dort erwartet ihn Alfred (Ferdia Walsh-Peelo), seines Zeichens leiblicher Sohn von Athelstan und Judith sowie junger König über Wessex und Mercia. Eine Menge steht hier auf dem Spiel und Showrunner Michael Hirst versprach im Interview mit Variety auch bereits standesgemäß "große Set-Pieces".

Vikings: Der Teaser zu Staffel 6 B spielt mit der Angst um Björn

Relativ zu Beginn des Clips sehen wir einen Kämpfer mit Björns Schwert in der Hand, unterlegt von Hvitserks Worten an Ivar: "Ich habe dir gesagt, du kannst ihn nicht töten!". Dies könnte ein deutlicher Hinweis auf Björns Überleben sein, doch würden uns die Macher das einfach so schon in einem Teaser verraten?

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, zumal die Szenen aus der Vorschau aus dem Kontext gerissen sind und wir Teasern zu Vikings ohnehin nie trauen können: Ein Video zum ersten Teil der 6. Staffel schien zum Beispiel Hvitserks Tod zu verraten und dann kam doch alles ganz anders. Die Serie liebt es, uns vorab auf falsche Fährten zu locken, weshalb wir auch dieses Mal vorsichtig mit Prognosen sein sollten.

Vikings: Seht die Vorschau zu Staffel 6B

Vikings - S06 Promo Final Episodes (English) HD

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Vikings wird mit Staffel 6B in Deutschland voraussichtlich im Herbst 2020 zurückkehren. Ein genaues Datum für die Premiere der nächsten Folge bei Amazon Prime liegt aber noch nicht vor.

