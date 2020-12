Vikings Staffel 6 Teil 2: Diese 13 Antworten liefert der Trailer fürs Finale bei Amazon Prime

Vikings geht mit Staffel 6 Teil 2 noch dieses Jahr bei Amazon Prime zu Ende. Der lange Trailer zum großen Finale verrät uns 13 Details und gibt Antworten auf wichtige Fragen.

Achtung, Spoiler für Vikings Staffel 6: Vikings endet noch dieses Jahr, wenn alle zehn Folgen von Staffel 6 Teil 2 am 30. Dezember bei Amazon Prime landen. Im epischen Final-Trailer (den ihr euch oben ansehen könnt) stecken schon jetzt 13 Antworten, Hinweise und Details zum Schicksal von Ragnars Söhnen, die wir für euch aufschlüsseln.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Das Schicksal von Björn und Harald enthüllt

Am brennendsten interessiert uns natürlich, wie es mit den Totgeglaubten weitergeht.

1. Björn wartet im Kreis seiner Verbündeten auf den Tod

Der Teaser zu Vikings Staffel 6 Teil 2 deutete es bereits an, jetzt haben wir die endgültige Bestätigung, dass Björn das Schlachtfeld lebendig verlassen wird. Wie genau er jedoch vom Totenbett wieder aufs Pferd kommt, muss sich noch zeigen.

© History Channel Björn im Kreis seiner engsten Verbündeten

Das Björn am Ende stirbt, hat Showrunner Michael Hirst schon öfter durchblitzen lassen.



2. Auch König Harald lebt noch ... aber wie lange?

Auch wenn der niederträchtige König Harald nicht am Schlachtfeld gestorben ist, wird seine Vergewaltigung von Björns zweiter Ehefrau Ingrid vermutlich tödliche Konsequenzen haben.

© History Channel König Harald

Vikings Staffel 6 Teil 2 bei Amazon Prime: Ubbe sticht für Ragnar in See

Machen wir mit Ubbe weiter, dem im Vikings-Finale in Ehren von Ragnar eine Sonderrolle zu Teil wird.

3. Ubbe sucht nach Floki am Weg ins Goldene Land

Ubbe will Floki finden und segelt gemeinsam mit Torvi und Othere von Island zum Goldenen Land. Was er sich im ersten Teil von Staffel 6 in den Kopf gesetzt hat, scheint er in Teil 2 tatsächlich wahrzumachen.

© History Channel Vikings: Torvi, Ubbe und Othere

4. Im Vikings-Finale gibt es einen gewaltigen Fantasymoment

Auf Hoher See hingegen liefert Vikings auf Ubbes Kosten einen Fantasymoment ab, der an das Game of Thrones-Finale erinnert. Zwar kreisen nicht Drogon und seine Drachengeschwister über Ubbes Schiff, jedoch gleitet ein gewaltiges Seemonster auf ihn zu.

Natürlich könnte es sich dabei um eine Halluzination handeln.

© History Channel Vikings: Midgardschlange

5. Das riesige Seemonster ist wohl die Midgardschlange

In der nordischen Mythologie wird die riesige Seeschlange Midgardschlange oder Weltenschlange genannt. Sie ist ein Kind von Loki, der schon immer mit Floki in Verbindung gebracht wurde. Ubbe könnte bei der Suche nach Floki also auf der richtigen Spur sein. Bei Minute 1:54 findet ihr das riesige Ungetüm oben im Trailer.

6. Ubbe macht das alles für Ragnar



Im Trailer hören wir, dass Ubbe seine Reise im Andenken an seinen Vater Ragnar plant. Es sei alles, wovon sein Vater geträumt habe.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Hvitsek und Ivar bleiben unzertrennlich

Während Björn rumliegt und Ubbe gegen ein Seemonster antritt, sind Hvitsek und Ivar die einzigen der Brüder, die gemeinsame Sache machen.

© History Channel Vikings: Ivar und Hvitsek

7. Hvitsek bleibt an Ivars Seite

Der Trailer zu Vikings Staffel 6 Teil 2 wendet mehr als nur eine Szene dafür auf, uns auf die Bromance der beiden einzustellen. Sie kämpfen Seite an Seite und der mehr labile als loyale Hvitsek betont, dass er bei Ivar bleibt.

8. Hvitsek und Ivar kennen beide die Prophezeiung von Ivars Tod

Auch wissen sie beide um die Vorhersehung des Sehers, dass Hvitsek Ivar töten wird. Zumindest Ivar scheint nicht daran zu glauben, sonst würde er sich der potenziellen Gefahrenquelle sicher entledigen.

9. Ivar will zum größten Wikinger aller Zeiten werden

Endlich wissen wir, was Ivars persönliches Endgame in Vikings ist: Er will zum wichtigsten Wikinger werden, der je gelebt hat und damit auch seinen Vater übertrumpfen.

© History Channel Vikings: Ivars entschlossener Blick im Trailer

10. Dafür will Ivar als erstes Wessex einnehmen

Ivar will als kurzfristiges Ziel auf dem Weg zum Vikings-Fame den König von Wessex vom Thron stürzen. Der Trailer lässt vermuten, dass Ivar gegen König Alfred in eine epische End-Schlacht zieht mit Oleg und Hvitsek an der Seite. König Alfred könnte von Björn unterstützt werden.

Vikings, Staffel 6 Teil 2: Ein Wiedersehen mit Ragna und Lagertha?

Neben Ragnars Söhnen, ihren Frauen, Othere, König Harald und Prinz Oleg werden König Alfred, Prinzessin Katia und vielleicht sogar Ragnar und Lagertha zu sehen sein.

© History Channel Vikings: König Alfred

11. Es gibt ein Wiedersehen mit König Alfred

In einer kurzen Einstellung im Trailer sehen wir das erzürnte Gesicht von König Alfred, der auch schon bessere Tage gesehen hat. Er scheint sich hier bereits auf dem Schlachtfeld zu befinden.

12. Die Freydis-Darstellerin ist wieder als Prinzessin Katia zu sehen

Die Darstellerin von Ivars ermordeter Frau Freydis, Alicia Agneson, ist auch im großen Finale als Prinzessin Katia dabei, die Freydis zum Verwechseln ähnlich sieht.

© History Channel Vikings: Prinzessin Katia

13. Ragnar und Lagertha kehren in Flashbacks zurück - zumindest im Trailer

Die Flashbacks zu Ragnar und Lagertha könnten natürlich nur für den Vikings-Trailer eingebaut worden sein. Sie lassen jedoch hoffen, dass wir am Ende von Staffel 6 Teil 2 eine große, freudige Wiedervereinigung von Lagertha, Ragnar und Björn in Valhalla sehen, wenn Björn das Zeitliche segnet.

