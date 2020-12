Riesiges Seemonster in Vikings Staffel 6 Teil 2: Wir erklären den WTF-Moment im Trailer

Im finalen Vikings-Trailer zu Staffel 6 Teil 2 steuert ein riesiges Seemonster auf Ubbe zu. Wir erklären diesen actionreichen Fantasymoment im großen Finale.

Achtung, Spoiler zu Vikings Staffel 6: Erinnert ihr euch noch, als Hvitsek dachte, Lagertha sei ein Schlangenmonster, das er töten müsse? Auch in den zehn finalen Vikings-Folgen von Staffel 6 Teil 2 gibt es zumindest einen großen Fantasy-Moment.

Im Trailer sehen wir ein riesiges Seemonster und erklären, was es bedeutet.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Das Seemonster ist wohl die Midgardschlange

Das Riesenschlangen-ähnliche Seemonster ist kein Fremder in der nordischen Mythologie und vor allem Schlangen haben eine große Bedeutung bei Vikings. Auch wenn es im Trailer nicht eindeutig zu erkennen ist, so dürfte Ubbe bei seiner Überquerung des Ozeans auf die Midgardschlange treffen (oder sie halluzinieren).

Bei Minute 1:54 findet ihr das riesige Ungetüm im Trailer:

Auch Jörmungandr oder Weltenschlange genannt ist sie in der nordischen Mythologie eng mit Thor verbunden, steht bei Wikipedia :



Die Midgardschlange wird auch Weltenschlange genannt, weil sie sich in ihren eigenen Schwanz beißt (und damit die Form eines geschlossenen Kreises bildet). Wenn sie ihren Schwanz loslässt, beginnt der Weltenbrand, Ragnarök.

Eine Interpretation der Geschehnisse ist also, dass sich die Weltenschlange gelöst hat und damit Ragnarök unaufhaltsam ist. Dazu passt Gunnhilds Aussage im Trailer:

Vielleicht ist die goldene Ära der Wikinger/innen vorüber.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Was die Midgardschlange mit Floki zu tun hat

Nicht zuletzt wegen seines Namens wird dem in Island verschollenen Floki nachgesagt, er symbolisiere den nordischen Gott Loki. Die Midgardschlange ist passenderweise ein Kind von Loki. Es dürfte also kein Zufall sein, dass Ubbe diesem Ungetüm auf seiner Suche nach Floki begegnet.

© History Channel Floki in Vikings

Ob Floki in Vikings Staffel 6 Teil 2 noch lebt oder nicht, ist eine der größten Fragen, die die Serie noch beantworten muss. Es gibt bereits länger die Theorie, dass er als Seher zurückkehrt. Allerdings ist Flokis Schicksal bedeutend verworrener als gedacht.

Ubbe und Torvi machen sich im Vikings-Finale auf ins Goldene Land, um dort nach Floki zu suchen und finden auf dem Weg dorthin die Midgardschlange. Das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass sie auf der richtigen Spur sind.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Auch Ivar wird mit der Midgardschlange assoziiert

Zuletzt sahen wir Hvitsek in Staffel 6, Folge 6 ebenfalls eine Schlange halluzinierten, die allerdings bedeutend kleiner war. Im Drogenwahn verwechselte er die am Boden robbenden Lagertha mit seinem Bruder Ivar als Riesenschlange und erstach sie.

© History Channel Vikings: Lagertha und Hvitsek

Nach dieser Folge 6 aus Staffel 6 wurde die Theorie wieder aufgenommen, dass Ivar für Hvitsek die Midgardschlange symbolisiert. Allerdings befindet sich Ubbe weit weg auf hoher See, während Ivar und Hvitsek zu der Zeit vermutlich gerade Pläne gegen Wessex schmieden.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Schlangen sind der Untergang der Lodbroks

Die Familie Lodbrok hat es wahrlich nicht leicht mit Schlangen. Schon Ragnar starb in einer Schlangengrube am Gibt der Reptilien. Zudem ermordete Ivar seinen Bruder Sigurd Schlange im Auge vor seinen weiteren Brüdern. Genau da setzt eine weitere, interessante Midgardschlangen-Theorie an von dem Reddit-User Persian_Allah .

© History Channel Vikings: Sigurd

Demnach sei Sigurd durch Ivars Hand von den Göttern getötet worden. Das würde auch in Ivars Wahn reinspielen, selbst ein Gott zu sein. Sigurd Schlange im Auge repräsentiert bei dieser Theorie die Midgardschlange. Als Ivar seinen Bruder tötete, beschwörte er Ragnarök und den Untergang (der Wikinger/innen) herauf.

Im Trailer hören wir Gunnhild, dass die Ära der Wikinger/innen zu Ende sei. Das Halluzinieren der Midgardschlange von Hvitsek könnten demnach auch Schuldgefühle oder Furcht sein, dass er Sigurd nicht vor Ivar beschützen konnte.

Mehr Vorfreude auf Vikings Staffel 6 Teil 2 gibt es im Podcast

In dieser Folge Streamgestöber stellen wir die Besonderheiten dieser einmaligen Serie heraus und sprechen auch davon, worüber ihr hinweg sehen müsst:

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.