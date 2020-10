Vikings Staffel 6 Teil 2: Wie Björn doch noch größer wird als Ragnar

Björn wird laut dem Seher in Vikings noch größer als Ragnar: Wenn wir alle Trailer und -Theorien zu Staffel 6 Teil 2 kombinieren, dann haben wir eine Idee, wie das möglich ist.

Achtung, Spoiler zu Vikings Staffel 6: Björn wurde im Midseason-Finale der 6. Staffel Vikings in der großen Schlacht gegen Ivar erstochen. Alle Indizien zu Staffel 6 Teil 2 besagen jedoch, dass er überlebt hat. Warum wir das wissen und wie er damit die Prophezeiung erfüllen kann, größer als Ragnar zu werden, erfahrt ihr hier.

Vikings Staffel 6 Teil 2: Die Trailer zeigen Björns Überleben

Bisher wurden zwei wichtige Trailer zu den 10 letzten Folgen von Vikings veröffentlicht. Beim Ersten handelt es sich um einen Clip, der die versammelte Gegenseite mit Ivar, Prinz Oleg, Hvitsek und Ganbaatar samt ihrem Heer zeigt. Ein röchelnder Björn reitet auf sie zu:

Vikings - S06 Teil 2 Comic Con Clip (English) HD

Im langen Trailer zum 2. Teil der 6. Staffel Vikings ist Ivar entrüstet, dass er noch lebt und Hvitsek meint, Björn sei nicht totzukriegen:

Vikings - S06 Promo Final Episodes (English) HD

Die beiden Videoschnipsel in Kombination bestätigen, dass Björn in Folge 11 noch am Leben ist. Wie er das Schwert überlebt hat, das sich durch seinen Oberkörper bohrte, ist damit allerdings nicht geklärt.

Eine Möglichkeit könnte sein, dass der Schwertstich symbolischen Charakter hatte. Das heißt, genau wie Ivar nie wirklich am Strand gegen ihn gekämpft hat, wurde er nie tödlich mit einem Schwert verwundet. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es die Drehbuch-Verantwortlichen mit der Tödlichkeit von Schwertstichen nicht so genau nehmen. Auch andere Figuren haben Unmögliches überlebt.

So kann Björn größer als Ragnar werden: Er inspiriert die Rettung Norwegens

Höchstwahrscheinlich wird Björn aber in einer der nächsten Folgen sterben. Vikings-Schöpfer Michael Hirst zufolge, ist Björn schwer verletzt und sein Tod könne nur eine Frage der Zeit sein. Wie kann Björn in dieser kurzen Zeit seine Prophezeiung erfüllen will, wahrhaft Großes zu vollbringen?

© History Channel Vikings: Björn

Björn Eisenseite ist zwar eine der wichtigsten Figuren auf dem Vikings-Schachbrett, aber größer als Ragnar dürfte er sich wohl nicht bezeichnen. Das kann sich alles ändern, wenn sein unerbittlicher Kampf gegen Ivar andere Könige und Anführer inspiriert, an seiner Seite zu kämpfen und das Land vor Invasion der Rus zu retten.



Ghostface1357 und Regis-Crown prognostizieren bei Reddit, dass er wohl bei der nächsten Schlacht gegen die Rus sterben wird. Sein Tod würde dabei zum Symbol des Widerstands gegen die Invasoren werden.

Zudem ist es gut möglich, dass Björn in die Normandie reist und Rollo zu Hilfe holt. Dessen Armee könnte im obigen Clip hinter Björn auftauchen, der viele Wochen nach der letzten Schlacht gegen Ivar langsam und röchelnd seinen Wundern erliegt. Im Clip scheint Björn mit letzter Kraft zu seinem letzten Kampf zu erscheinen.

Der historische Björn herrschte in Schweden

Wenn wir über Björns Ende spekulieren, müssen wir natürlich auch auf das Ableben des realen Björns blicken. Bisher hatte die Serie trotz ausufernder kreativer Freiheiten den Tod der realen Vorbilder aus Aufzeichnungen und Sagen übernommen.

Die isländische Sage Ragnars saga loðbrókar war schon oft Vorbild für Vikings. So stirbt auch hier Ragnar in der Schlangengrube. Allerdings ist Björn darin der Sohn von Aslaug und nicht von Lagertha und sein Ableben ist nicht näher beschrieben. Das Vermächtnis Ragnars teilt sich hier zwischen seinen Söhnen auf und Björn bekommt Uppsala und Zentralschweden.

© History Channel Vikings: Björn

Björns Geschichte endet dort damit, dass er mit seinen Brüdern Sigurd (in der Serie bereits von Ivar getötet) und Hvitsek zahlreiche brutale Beutezüge in Frankreich unternimmt, bevor er in sein schwedisches Königreich zurückkehrt. Danach gibt es keine klaren Aufzeichnungen mehr, schreibt Ancient History .

Zum Weiterlesen: Ragnar entstand aus historischen Chroniken und Sagen

Wir tippen darauf, dass sich das Schicksal von Björn in der Serie unterscheiden wird und er in Vikings Staffel 6 Teil 2 einen Heldentod im großen Kampf gegen Ivar bekommt.

Einen Termin für Vikings Staffel 6 Folge 11 gibt es leider noch nicht. Wir tippen darauf, dass sie noch dieses Jahr erscheint.

Warum Vikings so beliebt ist, besprechen wir im Moviepilot-Podcast

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber besprechen wir die großen Highlights der Serie und was Vikings so besonders macht. Außerdem gehen wir näher auf Staffel 6 Teil 1 ein und spekulieren über Teil 2.

