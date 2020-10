Vikings-Finale: Tod von Hauptfigur steht laut Seher schon fest

Die Serie Vikings soll noch dieses Jahr ihr großes Finale feiern. Dass in Staffel 6, Teil 2 weitere geliebte Figuren sterben, ist fast unvermeidlich. Eine gelöschte Szene verrät nun unheilschwanger Genaueres.

Das große Vikings-Finale, also Teil 2 von Staffel 6, ist für Ende 2020 angekündigt. Wer beim erwartet blutigen Serienende mit sicherlich vielen Toten als nächstes sein Leben lassen wird, verrät nun eine neu veröffentlichte gelöschte Szene aus Staffel 6A.

Vikings bereitet für Staffel 6B das nächste Figuren-Sterben vor

Achtung, es folgen Spoiler zu allen 6 Staffeln Vikings: Vikings hat in den zurückliegenden fünfeinhalb Staffel schon so manche Hauptfigur das Zeitliche segnen lassen. Langjährige Sympathieträger wie Ragnar und Lagertha starben. Zuletzt sah es am Ende von Staffel 6, Teil 1 auch für Björn schlecht aus.

Wie eine gelöschte Szene aus Staffel 6A verrät, könnte der nächste Tod für Staffel 6B längst feststehen. Denn in einer Szene, die es nicht in Teil 1 der 6. Season von Vikings schaffte, findet eine Unterhaltung zwischen Hvitserk (Marco Ilsø) und dem Seher (John Kavanagh) statt, der den Tod von Ivar, dem Knochenlosen (Alex Høgh Andersen) vorhersagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach Ivar befragt, prophezeit der Seher aus Vikings (übersetzt) Folgendes:

Ivar wird leben, um den Triumph des Todes zu sehen. Und natürlich wird ihn das sehr überraschen. Aber im Gegensatz dazu, wird sein eigener Tod ihn nicht im Mindesten schockieren.

Ivar und Hvitserk hatten in Staffel 6 eine bewegte Geschichte voll wechselnder Loyalitäten. Dass der tief gefallene Hvitserk sich eher nach dem Sterben seines Bruders als nach seinem eigenen Ende erkundigt, ist in dieser Seher-Szene ein spannender Charakter-Kniff.



Staffel 6, Teil 2: Ist Ivar vor seinem Tod im Vikings-Finale noch zu retten?

Die Weissagungen des Sehers sind in Vikings bisher immer eingetroffen. Nur Ragnar überlistete ihn einmal. Nun sollten wir aber nicht nicht vergessen, dass der Seher bereits in Staffel 5 von Ivar getötet wurde, nachdem ihm dessen Orakel nicht zusagte. Die gelöschte Szene aus Staffel 6 zeigt also lediglich Hvitserks Halluzination des Sehers.

Die Frage ist also: Ist der Seher hier eine ernstzunehmende Stimme, die selbst aus dem Jenseits noch Prophezeiungen macht? Hat Hvitserk damit in der Verlängerung selbst hellseherische Fähigkeiten? Oder ist Ivars Tod nur etwas, was sich in Gestalt des Sehers als (Wunsch-)Traum in Hvitserks Kopf zeigt? In letzterem Fall, muss Ivars Schicksal nicht unbedingt eintreffen.

Der Promo-Trailer von Vikings stimmt euch auf das Finale ein

Vikings - S06 Promo Final Episodes (English) HD

Außerdem könnte die Löschung der Szene natürlich auch bedeuten, dass sie in der offiziellen Vikings-Handlung nicht existieren soll. Aber warum? Weil sie am Ende doch nicht wahr ist oder weil sie zu konkret Ivars Tod spoilert?

Podcast: Wir begleiten Vikings bis zum bitteren Ende

In dieser Folge Streamgestöber - auch bei Spotify stellen wir die Besonderheiten der derzeit größte Historienserie Vikings heraus - und sprechen auch davon, worüber ihr hinweg sehen müsst:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für alle Fans von Vikings tauchen wir im 2. Teil des Podcasts ab Minute 00:31:03 tief ins Spoilergebiet ein zu den spannendsten Figuren. Ab Minute 00:52:02 reden wir über Staffel 6A und mutmaßen, was uns im großen Finale erwartet.

Würde Ivars Tod euch im Vikings-Finale in Staffel 6B traurig stimmen?