Vikings: Valhalla Staffel 2 bei Netflix brachte Star blutverschmiert und im Kostüm in die Notaufnahme

Der 12. Januar 2023 ist ein großer Tag für Vikings-Fans, denn Netflix veröffentlicht endlich die 2. Staffel des Spin-offs Valhalla. Mit dabei ist auch wieder Frida Gustavsson in ihrer Rolle als Freydís Eiríksdóttir. Vor der Veröffentlichung der neuen Folgen hat die Schauspielerin in einer Talkshow noch von einem schrägen Set-Erlebnis erzählt.

Unfall am Vikings: Valhalla-Set sorgte für skurrilen Krankenhausbesuch

Laut Express sprach Frida Gustavsson als Gast in der Talkshow von Kelly Clarkson über einen Unfall am Set zur 2. Staffel Vikings: Valhalla. Hier kam es zu einer Szene, in der die Schauspielerin als Freydís Eiríksdóttir einen Mann mit ihrem Armband erwürgt. Dabei ist sie abgerutscht, wobei der Drehpartner auf ihren Arm fiel.

Durch die erlittene Verletzung begab sie sich sofort ins Krankenhaus, wo sie aufgrund der Corona-Pandemie niemanden aus dem Vikings-Team als Begleitung mitnehmen durfte. Das Krankenhaus-Personal reagierte mehr als verwundert, als die Schauspielerin noch in ihrem Kostüm sowie mit Kunstblut verschmiert in die Notaufnahme kam. Der skurrile Zwischenfall klärte sich dann aber schnell auf.

