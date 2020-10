Vikings-Wahnwitz: Selbstgemachte Ragnar-Puppe ist zum Schreien komisch

Wie eine Babypuppe, ein falscher Bart und ein Kugelschreiber zu Ragnar werden, zeigt das vielleicht lustigste Vikings-Bild im ganzen Internet.

Fehlt in eurem Vikings-Regal noch eine Ragnar-Actionfigur, aber das Budget ist diesen Monat etwas knapp? Dann schafft unser Artikel hoffentlich die nötige Abhilfe, denn das Internet hat die perfekte Vorlage für den selbstgemachten Travis Fimmel.

Vikings-Actionfigur: Die perfekte Ragnar-Puppe für schmales Budget

Wer hätte gedacht, dass es für Travis Fimmels Ragnar-Look nicht mehr als die stechend blauen Augen, Gekritzel und etwas Bartähnliches rund um den Mund braucht? Reddit-Mitglied LDG192 wollte uns das Bild nicht vorenthalten:

© History Channel/Reddit/LDG192 Ragner-"Actionfigur"

Vier Jahre nach seinem Ausstieg aus Vikings ist Ragnar bei vielen noch immer die beliebteste Figur der Serie und darf in keinem Fan-Regal fehlen. Travis Fimmel selbst ist mittlerweile zu seiner nächsten Serie Raised by Wolves weitergezogen, wofür wir demnächst hoffentlich ebenfalls eine Actionfigur zum Selbermachen vorstellen können.

Ragnar zum Selbstbasteln für 0 bis 25 Euro: So geht's

Wie unschwer zu erkennen ist, besteht die Vikings-Actionfigur zum Selbermachen aus drei entscheidenden Details: Eine Babypuppe * mit blauen Augen, Kugelschreiber *-Gekritzel und etwas, das Stahlwolle * sein könnte.

© Bayer/Schneider/Rakso Ragnar zum Selbermachen

Ihr könnt die Ragnar-Zutaten unter den Links oben bei Amazon kaufen oder die Puppe euren Kindern klauen, einen Kugelschreiber im Büro mitgehen lassen und statt der Stahlwolle Filz aus der Bastelschublade nehmen.

1. Puppe von eventueller Kopfbedeckung befreien

2. Tattoos aufmalen

3. Bart ankleben

Je nachdem, wie viel Filz ihr habt, könnt ihr auch einen jungen Ragnar mit Haaren am Haupt oder die ältere, glatzköpfige Version umsetzen. Wer eine etwas akkuratere Ragnar-Version haben will, kann die Tattoos natürlich mit einem schwarzen Permanent Marker den originalen Tattoos von Ragnar in Vikings nachempfinden.

Wem das allerdings zu viel Bastelarbeit ist, der kann seinen Intellekt beim Vikings-Risiko * oder Vikings-Monopoly * herausfordern.



Etwas ernsthafter setzen wir uns mit Vikings in unserem Podcast auseinander

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast rede ich mit Esther und Jenny über die großen Highlights der Serie und was Vikings so besonders macht und natürlich über Travis Fimmel als Ragnar.

Kennt ihr lustigere Vikings-Bilder?