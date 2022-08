Vin Diesel ist bei Avatar 2 dabei – und das ergibt viel mehr Sinn, als ihr glaubt

Vin Diesels Rolle ist das größte Avatar 2-Geheimnis. Dass er in einem der kommenden Sci-Fi-Filme auftritt, ist so gut wie sicher und tatsächlich gar nicht so abwegig.

Der Kinostart von Avatar 2 rückt näher und damit verschwinden auch immer mehr Fragezeichen rund um den wohl am heißesten erwarteten Blockbuster des Jahres.

Da bleibt nur noch eine Frage: Welche Rolle spielt Vin Diesel in Avatar 2?

Vin Diesel hat seine Rolle in Avatar 2 schon zwei Mal geteast

Vin Diesels Figur in Avatar 2: The Way of Water ist das am besten gehütete Geheimnis der Mega-Produktion. Dass er in einem der Sequels dabei ist, ist zu 99,99 Prozent sicher. 2019 besuchte Diesel seinen "Buddy" James Cameron auf dem Avatar 2 bis 5-Set und postete ein Video davon auf Instagram:

Diesel habe schon lange vorgehabt, mit Cameron arbeiten, er wolle von ihm lernen und jetzt käme es endlich dazu. Die Kombination Vin Diesel + Avatar 2 war seitdem in der Welt und die Welt ließ sie nicht mehr los. Auch ohne offizielle Bestätigung.

2021 sagte Vin Diesel dann auf die Frage, ob er bereits Szenen für einen der kommenden Avatar-Filme gedreht habe: "Ich habe Zeit mit ihm [James Cameron] verbracht, aber noch keine Szenen gedreht." Das Wort "Noch" macht natürlich hellhörig.

Um eine definitive Bestätigung tänzelte peinlich berührt Diesel herum. Dass er Szenen für den Blockbuster abgedreht hat, steht außer Frage. Nur darf und kann der Star nicht darüber reden. Dieses Verhalten kennen wir von Marvel-Stars nur zu gut (Viele Grüße, Andrew Garfield).

Warum Vin Diesels Avatar-Auftritt überhaupt nicht abwegig ist

Aber welchen Platz soll Vin Diesel in dieser Welt einnehmen. Wir haben ein paar Ideen.

1. Vin Diesel ist durch Guardians of the Galaxy zur CGI-Ikone geworden

Die Avatar-Welt und die meisten darin lebenden Figuren entstehen im Computer und in derart synthetischen Welten kennt Diesel sich aus. In den Guardians of the Galaxy-Filmen spricht er das Baumwesen Groot, wobei er dafür nur einen Satz in verschiedenen Intonationen einsprechen musste: I am Groot. In Avatar 2 bis 5 könnte Diesels CGI-Sammlung um eine weitere (womöglich bizarre) Figur erweitern.

2. Avatar und die Fast and Furious-Reihe teilen sich ein Kernmotiv

Es gibt drei Dinge, die das Fast and Furious-Franchise zusammenhalten: Autos, Vin Diesel und das Family-Mantra. Die von Dom Toretto angeführte Bande aus Tuner:innen, Ex-Cops, Hacker:innen und Kleinkriminellen fliegt auch mal ins Orbit. Aber die Erinnerung an den Wert der Familie erdet sie stets.

Zufällig hat auch Avatar-Regisseur James Cameron ein neues Leitmotiv für die Sequels ausgelobt: Familie. In den Fortsetzungen soll sich alles um die von Neytiri (Zoe Saldana) und Jake (Sam Worthington) gegründet Na'vi-Sippe auf Pandora drehen. Eine Mini-Rolle für Vin Diesel, die eine pathetische Rede über den Wert der Familie hält. Her damit!

3. Größere Rolle? Vin Diesel braucht ein neues Standbein, Avatar kann es ihm geben

Avatar läuft bis mindestens 2028, die Fast-Reihe tuckert ihrem Ende entgegen. Vin Diesel bemüht sich zwar stets, auch abseits des Tuner-Franchise neue Reihen aufzubauen, aber selbst Triple X und Riddick erweisen sich als nicht annähernd stabil. Mit Avatar würde der Actionstar auf ein relativ junges, aber vor Potential strotzendes Sci-Fi-Franchise setzen. Ist Avatar seine Zukunft?

Das führt uns auch zur der Frage, was das alles soll. Warum wird ein so großes Geheimnis um Vin Diesels Beteiligung gemacht? Ist seine Rolle am Ende wichtiger für die Reihe, als wir alle vermuten? Und deshalb jede noch so kleine Info ein potentieller Spoiler? Gut möglich, dass Diesel erst ganz am Ende des zweiten Films als Teaser-Cameo in die Reihe eintritt, um dann in den kommenden Filmen Avatar 3, 4 und 5 eine tragende Säule zu werden. Denn Vin Diesel und Avatar – das passt auf den zweiten Blick sogar ziemlich gut.

