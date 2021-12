Wichtigste Spider-Man No Way Home-Frage beantwortet: Kommen Andrew Garfield & Tobey Maguire im Film vor?

Es folgen Spoiler zu Spider-Man: No Way Home. Wir können euch die große Frage beantworten, die auf dem neuen Marvel-Film lastet: Sind Garfield und Maguire dabei?

Es folgen Spoiler! zur Handlung von Spider-Man: No Way Home: Seit Wochen und Monaten tosen Gerüchte um Spider-Man: No Way Home. Vieles deutet darauf hin, dass der neue Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) die ersten beiden Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire (2002 bis 2007) und Andrew Garfield (2012 bis 2014) zurückholt.

Zwei wichtige Hinweise vorweg:

Dieser Artikel richtet sich an Fans, die den Film noch nicht sehen konnten und jetzt schon Gewissheit haben wollen.

und jetzt schon Gewissheit haben wollen. Wir haben den Film bereits gesehen und können euch die Antwort geben.

Letzte Spoiler-Warnung!

Schaut den Trailer zu Spider-Man: No Way Home

Okay, noch eine allerletzte Warnung: Wollt ihr es wirklich wissen? Dann geht es jetzt nämlich los. Okay, festalten: Ihr könnt euch freuen! Tobey Maguire und Andrew Garfield treten tatsächlich nach ca. 1 Stunde und 24 Minuten in Spider-Man: No Way Home auf. Und das nicht zu knapp, wir sprechen nicht über kurze Cameos. Beide Darsteller übernehmen ab dem genannten Zeitpunkt und in ihren alten Rollen wichtige Positionen innerhalb der Handlung um Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon. Weiter unten folgen einige Details zu den ersehnten Comebacks, falls ihr mehr wissen wollt.

Ein monatelanges, aberwitziges Marvel-Versteckspiel endet

Lest hier die Spider-Man-Kritiken: So gut ist der neue Marvel-Film

Was muss das für eine Qual gewesen sein. Ich habe Mitleid mit den Stars, vor allem mit Tom Holland, der nun endlich sein Spoiler-Trauma überwunden haben dürfe. Er war ja immer als Plaudertasche bekannt. Diesmal schrammte er knapp an der großen, verbotenen Enthüllung vorbei. Letztlich hielt er dicht, wie alle anderen Stars auch. Ja, ich habe Mitleid und doch: Als sich auf der Leinwand unverkennbar das Gesicht von Andrew Garfield materialisierte, ging mit als erstes folgender Gedanke durch den Kopf: Du frecher Lügner!

© Sony/Marvel Alle drei Spider-Men

Denn natürlich waren die streng geheimen Infos über die Auftritte irgendwann durchgesickert. Wo Menschen beteiligt sind, wird geredet. Und so wurde vor allem Andrew Garfield immer wieder zu verzweifelten Dementis gezwungen. Es war alles eine große Farce, die natürlich einen guten Zweck hatte. Der Moment der Rückkehr sollte die Fans im Kinosaal überrollen.

Letztlich ist Marvel gut dabei weggekommen: Das Geheimnis wurde größtenteils bewahrt. Die Gerüchte wiederum sind beste Werbung für den Film. Die Mischung aus Hoffnung, Vorfreude und Ungewissheit treibt jetzt die Fans in die Kinos.

Wie treten Andrew Garfield und Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home auf?

Schon im ersten Akt des Films öffnen Peter (also Tom Holland) und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) das Multiversum. Es dauert aber noch ein wenig, bis das Dimensionen-Chaos die dicken Spider-Men-Fische an Land schwemmt.

Die große Tat ist Ned (Jacob Batalon) vorbehalten. Der hat die magischen Ringe von Doctor Strange stibitzt, öffnet damit ein Portal und will eigentlich "seinen" Peter rufen. Es kommt ein anderer. Erst stolpert Andrew-Peter ins Wohnzimmer von Jacobs Mutter. Wenige Minuten später folgt Tobey-Peter. Beide helfen Tom-Peter aus einer Krise. Es ist alles ein großer, später auch emotionaler Spaß.

Ein letztes Wort: Gebt diese Informationen wirklich nur an jene weiter, die sie auch hören wollen. Fügt euren Kommentaren unter dem Artikel ebenfalls Spoiler-Warnungen bei.

Denn auch wenn ihr es nun hier gelesen habt – am besten wirkt der Moment der Auftritte natürlich im Film, wenn er die Fans unerwartet und voller Vorfreude trifft.

Spider-Man: No Way Home läuft seit dieser Woche in den deutschen Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch über die Rückkehr?