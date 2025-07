Legendäre TV-Geschichte: Wie Stefan Raab bei Wetten, dass..? die Wok-WM begründete

Wenn Stefan Raab und das Erfolgsformat Wetten, dass...? aufeinandertreffen, dann muss eigentlich TV-Geschichte darauf folgen. Wir zeigen auf, wie aus einer Wette die Wok-WM resultierte.

Seit der Erfindung im Jahr 2003 war die Wok-WM jahrelang ein fester Bestandteil der TV-Landschaft. Nachdem Stefan Raab 2015 in den vorläufigen Ruhestand gegangen war, pausierte das Sportevent, bis vor einigen Jahren die WM wieder aufgelegt wurde. Was viele heutzutage nicht mehr wissen, ist, dass die Idee aus einer Wette entsprungen ist.



Raab bei Wetten, dass..? brachte der Welt die Wok-WM

Bewaffnet mit zwei Woks und einem Ganzkörperanzug begaben sich die Teilnehmenden in eine besonders unorthodoxe Kategorie des Bobfahrens: die Wok-WM. Die Idee dahinter geht natürlich auf TV-Titan Stefan Raab zurück, wurde aber vor über 20 Jahren rein zufällig eingebracht.



Denn Stefan Raab war am 22. Februar 2003 beim Erfolgsformat Wetten, dass..? zu Gast. Dort musste der TV-Moderator mit dem Auto eine Naturrodelbahn hinabfahren. Wenn er die Wette nicht bestünde, sollte er mit einem Wok eine Bobbahn in Winterberg hinunter rodeln. Obwohl er die Wette bestanden hat, brachte es ihn nicht davon ab, die Wette doch einzulösen.



Weitere TV-News:

Aus einem Wetteinsatz wurde ein erfolgreiches Megaevent

Bei TV total zeigte er dann, wie er die Bobrennstrecke mit drei Woks heruntergefahren ist. Am Ende kündigte er an, dass er daraufhin plante, eine Wok-WM für den Winter anzusetzen. Das Publikum nahm diese Ankündigung wohl nicht zu ernst, doch Raab setzte sich durch und am 6. November 2003 begann die erste Wok-WM.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der ersten Wok-WM gab es schon die beiden Disziplinen: Einerwok und Viererwok. Natürlich gewann als Erster die Solokategorie Stefan Raab persönlich. Die Einschaltquoten für das Sportevent waren so stark, dass schon nach vier Monaten die zweite Wok-WM veranstaltet wurde.



Die Wok-WM läuft selbst heute noch

Schnell wurde die Wok-WM zu einer der beliebtesten Fun-Sportarten im Rahmen von TV total und Stefan Raab. Mit der Zeit wurden die Woks sogar getuned und es mussten spezielle Regeln eingeführt werden. Mit der Wiedereinführung von TV total wurde 2022 auch die Wok-WM wiederbelebt, die seitdem jährlich stattfindet und bis heute beliebt ist.