Stefan Raab und Co.: Diese Stars wurden beim Musiksender VIVA berühmt

Lange ist's her: VIVA schlug in den 90ern ein wie eine Bombe. Was viele nicht mehr wissen: Zahlreiche Stars starteten bei dem Musiksender ihre Karriere. Wir schauen zurück.

Heute wirkt das Musikfernsehen völlig aus der Zeit gefallen. In der Streaming-Ära hat niemand mehr Lust, zu festgelegten Zeiten Musikvideos im TV anzuschauen. Doch in den 90ern sah das Ganze noch anders aus: Der Musiksender VIVA stieß im deutschen Fernsehen eine regelrechte Revolution an. Vorbei waren die Zeiten der steifen TV-Unterhaltung; stattdessen gab es junge, frische Gesichter zu sehen, die alle ihre ganz eigenen Talente mitbrachten. Einige dieser Moderator:innen wurden später richtig berühmt. Wir stellen sie euch vor. Diese Stars wurden nach ihrer Zeit bei VIVA berühmt Mola Adebisi

Mola Adebisi ist eines der bekanntesten VIVA-Gesichter überhaupt. Als "Käpt'n Mola" startete er in den 90ern durch und begeisterte die Massen mit seiner lockeren Art. Als schwarzer Moderator war Adebisi ein absoluter Vorreiter im TV. Traurig: Bis heute lässt die Repräsentation im Privatfernsehen zu wünschen übrig. Zuletzt war Mola in der ersten Allstars-Staffel vom Dschungelcamp zu sehen. Annemarie Carpendale Annemarie Carpendale ist ein bekanntes Gesicht im TV. Heute ist die Blondine vor allem durch ihre Moderations-Jobs bei ProSieben bekannt. Besonders im Promi-Sektor fühlt sie sich zu Hause: regelmäßig berichtet Carpendale von roten Teppichen oder ist beim Magazin taff zu sehen. Vor ihrer Hochzeit mit dem Sohn von Howard Carpendale war sie als Annemarie Warnkross bekannt. Stefan Raab Muss man zu dieser einzigartigen TV-Karriere überhaupt noch etwas sagen? Der Entertainer mit den auffällig weißen Zähnen ist eins der bekanntesten Gesichter im deutschen TV. Mit Shows wie Schlag den Raab oder TV total prägte Stefan Raab das Privatfernsehen wie kein anderer. Über seine Anfänge spricht heute kaum mehr jemand: Raab wollte für VIVA eigentlich nur Programmjingles komponieren, doch prompt wurde er zu einem Casting als Moderator eingeladen. Der Rest ist Geschichte. Gülcan Kamps

Sie war in den frühen 2000ern einfach überall: Gülcan Kamps ist eins der bekanntesten VIVA-Gesichter überhaupt. Die Lübeckerin wurde durch ihre flippige, sprudelnde Art bekannt. Ihr Talent: Reden, ohne Punkt und Komma. Lange war es ruhig um den TV-Star, doch im letzten Jahr kehrte sie bei Die Verräter - Vertraue niemandem! ins Fernsehen zurück. Matthias Opdenhövel Erinnert ihr euch? Matthias Opdenhövel startete seine Karriere in den 90ern bei VIVA. Heute ist er wirklich überall: Als Moderator von The Masked Singer und Schlag den Star hat er sich gleich zwei hochkarätige Shows im TV gekrallt. Außerdem ist er regelmäßig bei ran Fußball zu sehen. Oliver Pocher Oliver Pocher kennt wirklich jeder – ob man sich darüber freut, ist jedoch Geschmackssache: Der Comedian fällt seit Jahren durch polarisierende Medien-Provokationen auf. Ende der 90er startete er seine Karriere bei VIVA, danach legte er einen kometenhaften Aufstieg als Comedian und Moderator hin. Aller Skandale zum Trotz ist er bis heute erfolgreich im TV unterwegs. Klaas Heufer-Umlauf Joko und Klaas sind DIE Gesichter von ProSieben. Heute sind die beiden als Duo mega erfolgreich, doch Klaas' Karriere begann ursprünglich im Musik-TV. Mitte der 2000er startete er bei VIVA durch. Danach ging es steil bergauf: Klaas und Joko mischten als humorvolles Zweiergespann die deutsche TV-Welt gehörig auf. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Beide sind beim Publikum nach wie vor extrem beliebt. Charlotte Roche Charlotte Roche hat den ein oder anderen Skandal hinter sich. Schon bei VIVA zeigte sich, dass Roche ihre Meinung selbstbewusst in die Welt hinaustrug – dieser Einstellung ist sie bis heute treu geblieben. Wirklich berühmt wurde sie dann aber als Skandal-Autorin. Mit dem Ekelroman Feuchtgebiete landete sie einen Bestseller, der 2013 erfolgreich verfilmt wurde. Heike Makatsch Heike Makatsch ist schon so lange als Schauspielerin berühmt, dass sich kaum mehr jemand an ihre Anfänge im TV erinnert. Makatsch war eine der ersten VIVA-Moderatorinnen überhaupt und wurde als freche Blondine direkt zum TV-Liebling. Nach kleineren Filmrollen mauserte sich Makatsch zur Vollzeit-Schauspielerin und machte sogar einen Abstecher nach Hollywood. Viele Jahre war sie mit Bond-Darsteller Daniel Craig liiert. Daniel Hartwig Kaum zu glauben: TV-Legende Daniel Hartwig hatte seine Anfänge bei VIVA. Danach ging es für den Moderator quer durchs TV. Sein wohl bekanntester Job: Von 2013 bis 2022 moderierte er neben Sonja Zietlow Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! und hatte damit die Nachfolge von Komiker Dirk Bach angetreten. VIVA ist tot: Der Musiksender ist nicht mehr relevant Leider ist die glorreiche Zeit des Musikfernsehens längst vorbei. Der Bedarf nach Musik im TV ist stark gesunken, nachdem Ende der 2000er Jahre Dienste wie YouTube immer beliebter wurden. Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.