Vor 20 Jahren drehten sie einen absoluten Action-Hit: Neuer Spionage-Thriller führt Angelina Jolie erneut mit Regie-Meister zusammen

Angelina Jolie meldet sich im Action-Thriller-Genre zurück: Die Oscarpreisträgerin wird für ihren neuen Film zur hartgesottenen Spionin. Den Regisseur kennt sie bereits aus früheren Tagen.

In den letzten Jahren hielt sich Angelina Jolie (Maleficent) eher selten vor einer Filmkamera auf, doch nun scheint sie wieder mehr Geschmack daran gefunden zu haben. Nachdem sie 2024 in dem Biopic Maria ihr kleines Schauspiel-Comeback feierte (und sich dabei selbst übertraf), hat die Oscarpreisträgerin derzeit sogar gleich mehrere neue Projekte auf der Agenda stehen.

Mit dem Spionage-Thriller The Initiative ist nun noch ein weiteres hinzugekommen. Wie The Hollywood Reporter exklusiv berichtet, tut sich Jolie für den Film abermals mit Regisseur Doug Liman (Road House) zusammen. Beide drehten bereits vor zwanzig Jahren gemeinsam die Action-Komödie Mr. & Mrs. Smith und landeten damit einen der größten Kino-Hits des Jahres 2005.

Angelina Jolie wird für Road House-Regisseur zur Meisterspionin

Laut Meldung rissen sich gleich mehrere Studios um den Film. Das Rennen entscheidet wohl aber Universal für sich, deren Verantwortliche kurz davorstehen, den Deal an Land zu ziehen. Das Drehbuch zu The Initiative kommt von F. Scott Frazier, der zuletzt das Skript zum Action-Sequel xXx: Die Rückkehr des Xander Cage von 2017 beisteuerte.

Beschrieben wird der Thriller als eine Art "Training Day in der Welt der Spionage". Jolie soll darin die Rolle der skrupellosen Meisterspionin Bright übernehmen, die es mit den Vorschriften oftmals nicht so genau nimmt und gerne Grenzen überschreitet, um ihre Missionen zu erfüllen. Als ihr eines Tages ein neuer Agent namens Charlie unterstellt wird, ist sich dieser keinesfalls sicher, welcher Natur die wahren Absichten Brights sind.

Schaut hier den Trailer zu Mr. & Mrs. Smith:

Mr. and Mrs. Smith - Trailer (English) HD

Jolie kehrt für The Initiative in vertrautes Terrain zurück. Schließlich war sie in der Vergangenheit schon häufiger im Action-Thriller-Genre tätig, unter anderem in Wanted, Salt oder zuletzt 2021 in They Want Me Dead. Auch Regisseur Liman kennt sich in Spionage-Sphären dank Werken wie Die Bourne Identität oder Fair Game natürlich bestens aus.

Weitere Darsteller:innen ihres neuen gemeinsamen Films stehen bisher noch nicht fest.

Wann erscheint der Spionage-Thriller The Initiative mit Angelina Jolie?

Universal hofft darauf, das Projekt zügig vorantreiben zu können und strebt einen Produktionsbeginn des Films im Frühjahr 2026 an. Sofern dieser Plan aufgeht, könnten wir The Initiative mit Angelina Jolie als zwielichtige Spionin eventuell Anfang 2027 zu sehen bekommen.