Vor 33 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Dieser Weltstar war schon vor über drei Jahrzehnten im Fernsehen zu sehen. Hättet ihr den Hollywood-Star in ihrem ersten TV-Auftritt erkannt?

In letzter Zeit macht diese Schauspielerin wieder verstärkt mit Filmrollen statt privater Skandale Schlagzeilen. Nach einem erfolgreichen Weihnachts-Film bei Netflix soll bald das Sequel eines Kult-Hits aus Teenie-Zeiten folgen. Die Karriere wurde allerdings bereits in äußerst jungen Jahren in die Wege geleitet und nach einer Zeit als Kinder-Model folgte dann der allererste Auftritt im TV mit nur sechs Jahren.

Dieser Auftritt bestand aus einem Sketch in der Late Night-Show von David Letterman, der vor 33 Jahren noch bei NBC beheimatet war. In dem Halloween-Sketch klingelte das junge Mädchen an einer fiktiven Tür und war als Müll verkleidet, den man in der U-Bahn finden kann.

Na, habt ihr die Schauspielerin auf dem Bild oben erkannt? Haben die Tipps schon ausgereicht? Falls nicht: Es handelt sich natürlich um Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan war schon 1992 zum ersten Mal im TV zu sehen

Die sehr junge Lindsay Lohan wurde gefragt, was für Süßigkeiten sie am liebsten mag und nach der Antwort "Kaugummi" (im Englichen "gum", was auch einfach nur Gummi bedeutet) bekam sie einen Gartenschlauch überreicht. Der war viel zu schwer für die Kleine und sie konnte ihn kaum tragen, was für zusätzliche Lacher sorgte.

So begab es sich zu der sagenumwobenen Zeit des Jahres 1992. Und wenn ihr das eurem Moviepilot-Märchenonkel nicht glaubt, könnt ihr euch hier den Sketch in einem Video ansehen. Anschließend folgt noch ein sehr viel späteres Gespräch zwischen den beiden, in dem sie den Moment Revue passieren lassen:

Nur wenige Jahre nach ihrem ersten TV-Auftritt war Lindsay Lohan dann auch schon der Durchbruch als Schauspielerin vergönnt. 1998 feierte sie mit nur 12 Jahren große Erfolge dank der Familienkomödie Ein Zwilling kommt selten allein. Später folgten dann noch Titel wie Freaky Friday (der bald fortgesetzt werden soll) und Girls Club.

Zum Weiterlesen: Die besten Filme mit Lindsay Lohan

Zwischenzeitlich wurde es zwar nicht still um Lindsay Lohan, aber ihre Rollen deutlich erfolg- und zahlreich. 2010 tauchte sie nochmal in Machete von Robert Rodriguez auf, aber erst seit Kurzem sieht es wieder danach aus, als würde die Schauspielerin sich voll und ganz auf ihre Kunst konzentrieren können und vor allem dadurch für Aufmerksamkeit sorgen.