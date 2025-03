Vor 34 Jahren spielte er seine erste Filmrolle, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Drei Jahre vor seiner ersten Oscar-Nominierung gab er sein Spielfilmdebüt. Heute ist der Darsteller einer der berühmtesten Menschen der Welt.

Viele Stars begannen ihre Karriere in billigen Horrorfilmen. Auch dieser heutige Weltstar hatte seine erste Rolle in einer Horrorfilmreihe. In Critters 3 - Die Kuschelkiller kommen war er nach einigen Serienrollen im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Wisst ihr, wer gemeint ist?

Critters 3 war Leonardo DiCaprios Sprungbrett in die Welt der Kinofilme

Genau, wir reden von dem heutigen Superstar Leonardo DiCaprio, der auch über Filmfans hinaus so gut wie jedem Menschen ein Begriff sein dürfte. Nach seinen Auftritten in Fernsehserien begann mit Critters 3 seine Film-Karriere. Auch wenn danach erst einmal in der Sitcom Unser lautes Heim ins Fernsehen zurückkehrte, folgten danach ausschließlich Filmrollen, die ihn als Schauspieler definieren sollten.

Seht euch den Trailer zu Critters 3 mit einem blutjungen Leonardo DiCaprio an:

Critters 3 (1991)

Bereits sein zweiter Ausflug in die Welt der Kinofilme ließ ihn 1993 bei This Boy's Life mit Schauspiellegende Robert De Niro zusammenarbeiten. Darauf folgte mit Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa 1993 sein großer Kino-Durchbruch, der ihm eine Oscarnominierung einbrachte. Von da an wurde Leonardo DiCaprio zum aufsteigenden Stern am Himmel von Hollywood, bis ihm als Jack Dawson 1997 mit Titanic unsterblicher Ruhm zuteilwurde.

In den folgenden Jahren waren es vor allem die Darstellungen realer Persönlichkeiten wie in Catch Me If You Can oder Aviator, die dem Schauspieler immer wieder positive Aufmerksamkeit bescherten.

Trotz einer beispiellosen Karriere und vielen Preisen wie mehreren Golden Globes ließ eine Auszeichnung mit dem Oscar noch lange auf sich warten. Nach fünf Nominierungen erhielt er 2016 endlich den Oscar als bester Hauptdarsteller für The Revenant - Der Rückkehrer.

Mehr zum Thema

Zuletzt beigeisterte er in Martin Scorseses Killers of the Flower Moon. Auch ein zukünftiges Projekt bringt ihn wieder mit Scorsese zusammen. In einem Film names Roosevelt soll er niemand Geringeres als den titelgebenden US-Präsidenten Theodore Roosevelt spielen. Reale Persönlichkeiten scheinen sein Ding zu sein und wir werden auch in Zukunft noch viele gute Unterhaltung von DiCaprio zu sehen bekommen.