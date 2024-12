Vor 43 Jahren spielte er seine erste kleine Filmrolle, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Heute ist er einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler der Welt. In seiner ersten Rolle war ihm eine Sexszene so peinlich, dass er den Film verschwinden lassen wollte.

Als er mit Der mit dem Wolf tanzt zwei Oscars gewann und als bester Hauptdarsteller nominiert war, war Kevin Costner bereits seit fast 10 Jahren als Schauspieler tätig. Mit Filmen wie Die Unbestechlichen und Feld der Träume wurde er kurz vorher zum Weltstar. Von den 90ern bis heute drehte er Filme mit weltweitem Erfolg. Seine erste Rolle fand allerdings keine große Beachtung.

Kevin Costners erste Filmrolle war eine Erotikkomödie, für die er sich später schämte

Das erste Mal, als Kevin Costner vor der Kamera stand, musste er die Hüllen fallen lassen. In Sizzle Beach - Heißer Strand USA spielte Costner den jungen Stallbesitzer John Logan. Als drei junge Mädchen ihren Sommer am Malibu Beach verbringen, trifft eine von ihnen John, als sie Pferde reiten möchte. Allerdings findet sie John schon bald sehr viel interessanter.

Der Film wurde, wie auch Eine pechschwarze Nacht, von Eric Louzil produziert. Und obwohl Costner in beiden mitgespielt hat, verschweigt er seine Beteiligung oft. Tatsächlich ist besonders sein Auftritt in Sizzle Beach ihm so peinlich, dass er den Film schon verschwinden lassen wollte. Darüber wurde unter anderem bereits in einem alten Zeitungsartikel der New York Daily News von 1993 berichtet. Demnach wollte Costner einige Jahre nach dem Dreh die Rechte an dem Film kaufen. Das war 1986, während er Die Unbestechlichen drehte. Damals nahm seine Karriere gerade Fahrt auf und er wollte nicht, dass ein Erotikfilm wie Sizzle Beach an seinem Image rüttelt. Tatsächlich sollte der Film nämlich auch erst in dieser Zeit veröffentlicht werden. Der Verleiher Troma, dem die Rechte inzwischen gehörten, hatte das Marketing sogar mit Costners Namen aufbauen wollen. Daher konnte er die Rechte an dem Film auch nicht erwerben.

Dass er auch später noch seine Verbindung zu dem Film verschweigt, konnte man bei seinem Besuch in der Ellen Show von 2015 sehen. Dort gab er nämlich Night Shift - Das Leichenhaus flippt völlig aus mit Michael Keaton als seinen ersten Film aus.

Auch wenn Sizzle Beach schließlich veröffentlicht wurde, löste er keinen Skandal aus, der Costners Karriere ernsthaft beschädigt hätte. Wer Sizzle Beach sehen möchte, muss allerdings auf die DVD zurückgreifen. Bei den Streaming-Diensten wird er derzeit nicht angeboten.