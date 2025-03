Vor Daniel Craig wurde Christian Bale die Bond-Rolle angeboten - doch er lehnte ab und kritisierte die Reihe hart

In den frühen 2000ern bekam Christian Bale die James Bond-Rolle angeboten. Der Star lehnte jedoch sofort ab und äußerte sich mit deutlichen Worten über das 007-Franchise an sich.

Mit James Bond 007 – Casino Royale wurde die legendäre Agentenreihe auf ein neues Level gehoben. Mit Daniel Craig in der ikonischen Rolle wurde Bond vielschichtiger und menschlicher als je zuvor. Dazu sollte es aber fast gar nicht kommen. Franchise-Produzentin Barbara Broccoli wollte vor Craig zuerst Christian Bale für den Part besetzen. Der lehnte jedoch mit härtesten Worten ab.

Christian Bale lehnte James Bond-Rolle ab und kritisierte die Reihe an sich scharf

Laut SlashFilm geht es aus dem Buch Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman von 2012 hervor, dass Bale die Bond-Rolle Anfang der 2000er vor Craig sicher gehabt hätte. Er musste nur das Angebot von Broccoli annehmen. Im Buch wird jedoch erklärt, dass der Star den Part ohne großes Zögern ablehnte.

Für Bale würde James Bond jedes verabscheuungswürdige Stereotyp über England und britische Schauspieler verkörpern. Der Schauspieler, der 2000 als Patrick Bateman in der Bret Easton Ellis-Verfilmung American Psycho glänzte, fügte hinzu, dass er bereits einen Serienkiller gespielt hätte.

Noch eine klare Spitze gegen den ruchlosen Charakter des berühmtesten Spions der Filmgeschichte, von dem Christian Bale offensichtlich nicht viel hält.

Wie geht es mit dem James Bond-Franchise nach dem neuen Amazon-Deal weiter?

Im Februar 2025 wurde bekannt, dass die jahrzehntelangen 007-Produzent:innen Michael G. Wilson und Barbara Broccoli die kreative Leitung über das Franchise vollständig an Amazon abgegeben haben. Bei dem Deal soll es um 1 Milliarde Dollar und die persönliche Abneigung von CEO Jeff Bezos gegenüber Broccoli gegangen sein.

Mehr dazu lest ihr hier: Amazon erhält volle Kontrolle über 007



Seitdem steht nicht offiziell fest, wie es mit James Bond als Filmreihe weitergeht. Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte über den nächsten 007-Darsteller nach Daniel Craig auf. Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson soll zu den großen Favoriten gehört haben. Mit Amazon als neue kreative Leitung ist jetzt aber wieder alles möglich und nichts gesichert.