Vor Dark Staffel 3: Das große Figuren-Quiz zur verwirrenden Netflix-Serie

Dark erfreut die Rätselfreunde bei Netflix. Doch kannst du dich noch an alle Figuren und ihre Verhältnisse erinnern? Teste es im Dark-Quiz ... oder frische die Charaktere damit zumindest auf.

Dark war 2017 die erste deutsche Netflix-Produktion. Seitdem hat die Serie sich zum Gehirnjogging für leidenschaftliche Theorie-Spekulanten und zum Sci-Fi-Geniestreich gemausert.

Staffel 3 von Dark startet am 27. Juni 2020 bei Netflix. Mit dem kürzlich veröffentlichten Trailer zur finalen Season haben wir schon wieder eine wahnwitzige neue Theorie zu Ende gesponnen, denn der dritte Zyklus wird auch der letzte sein.

Schaut den Trailer zu Dark Staffel 3:

Dark - S03 Teaser Ankündigung (Deutsch) HD

Es wir also Zeit, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, wer in Dark wer war und wie ginge das besser als mit einem Figuren-Quiz zur Auffrischung.

Vor Staffel 3: Wie gut kennt du die Dark-Charaktere?

Dark ist keine Serie, die bei Netflix einfach so nebenbei geschaut werden kann. Der engagierte Zuschauer macht sich hier völlig zurecht Notizen. Ohne ist es vor Staffel 3 schon sportlich, sich an die Namen der wichtigsten Charaktere zu erinnern, geschweige denn alle Familienverhältnisse in Dark parat zu haben.

Wenn du optimistisch bist, das meiste dennoch verstanden zu haben, dann kannst du es jetzt in unserem Dark-Figuren-Quiz (Stand: Staffel 2) beweisen. Genauso gut kannst du den Test aber nutzen, um dich wieder auf den neusten Stand zu bringen. (Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 1 und 2.)

Na, wie lief es? Wusstest du alles noch oder musst du vor Staffel 3 von Dark nochmal Figurennamen und Familienverbindungen pauken?



Der Moviepilot-Podcast zu Dark bei Netflix

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.

Wie viele Richtige habt ihr im Dark-Test erzielt? Konntet ihr euch noch an alle Familien-Verbindungen erinnern?