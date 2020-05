Dark Staffel 3 - Netflix enthüllt Start für das apokalyptische Finale

Die 3. und letzte Staffel von Dark steht kurz bevor. Netflix enthüllte in einem Teaser nun das Startdatum für den finalen Zyklus der komplexen Zeitreise-Serie.

Netflix hat mit Dark eine der komplexesten Zeitreisen-Serien der letzten Jahre geschaffen und zugleich eine deutsche Serie, die sich auch international großer Beliebtheit erfreut. Das Zeitschleifen-Mysterium um die Stadt Winden wird nun mit dem 3. Zyklus einen fulminanten Abschluss finden, der noch so einige Fragen beantworten muss. Die 3. Staffel erscheint am 27. Juni 2020 bei Netflix.

Dark Staffel 3 auf Netflix: Das Startdatum ist ein besonderes Ereignis

Fans der wirren und verknoteten Zeitschleifen in Dark werden bei der Ankündigung des Startdatums der 3. Staffel hellhörig. Denn der 27. Juni 2020 spielt in der Serie eine ganz besondere Rolle. Dies ist das Datum, an dem Winden von einem apokalyptischen Ereignis zerstört wird.

Seht den ersten Teaser zu Dark Staffel 3 auf Netflix

Auch der Tag der Veröffentlichung des ersten Teasers enthält ein interessantes Easter-Egg. Denn der Teaser wurde exakt 33 Tage vor Erscheinen der finalen Staffel veröffentlicht. Die Zahl 33 hält eine große Bedeutung in der Serie inne.

Denn in Winden ist es möglich durch ein Wurmloch genau 33 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen. Zudem taucht die Zahl 33 noch in zahlreichen weiteren Zusammenhängen in Dark auf.

Dark Staffel 3 auf Netflix: Darum geht es im finalen Zyklus

Die ersten 2 Staffeln hinterließen so einige Knoten in den Köpfen der Zuschauer, die in Staffel 3 nun endlich entwirrt werden könnten. Die finale Staffel erweitert die 5 ineinander verzahnten Zeitebenen nun auch noch um eine Parallelwelt, die bereits im Staffel 2-Finale durch das Erscheinen einer alternative Martha (Lisa Vicari) angekündigt wurde.

Seht die ersten Bilder zu Dark Staffel 3 auf Netflix

Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) muss sich in Staffel 3 nun in dieser Parallelwelt zurechtfinden, während andere Figuren aus der "normalen" Realität versuchen, den unendlichen Zeitknoten zu durchtrennen und den in der Zeit verankerten Ereignissen zu entfliehen. Nicht zuletzt soll damit auch die Apokalypse in Winden vereitelt werden.

