Vor Dark Staffel 3: Ein Nena-Hit hat das Ende schon in Folge 1 verraten

In Dark lassen sich in 3 Staffeln viele versteckte Hinweise finden, um den Netflix-Hit zu entschlüsseln. Bereits ein Lied aus der 1. Folge ließ das Ende der Serie erahnen.

Dark ist zu Ende. Aber auch nach dem Finale macht es Spaß, die Netflix-Zeitschleife noch einmal von Neuem zu beginnen und all die kleinen Hinweise und Easter-Eggs zu suchen, die spätere Twists und Enthüllungen schon erkennen lassen. Eine besondere Stellung nimmt dabei für mich ein Song aus der allerersten folge von Dark ein, der schon so einiges verraten hat.

Die Rede ist natürlich von Nenas NDW-Hit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann aus dem Jahr 1984. Dieser taucht prominent in der 1. Staffel auf und beendet schließlich sogar das Serienfinale im Abspann. Ich habe mich den Song einmal genauer angehört, um zu erfahren, ob Dark nicht doch einfach nur eine Verfilmung des Nena-Hits sein könnte.

Achtung, dieser Text enthält Spoiler für das Ende von Dark:

Dark und die Musik: Nena singt über den Zeit-Knoten

Gleich schon in den ersten 4 Zeilen von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann (ein passender Alternativtitel für Dark) wird das zentrale Handlungselement, der Zeit-Knoten, erstaunlich genau beschrieben.

Im Sturz durch Raum und Zeit / Richtung Unendlichkeit / Fliegen Motten in das Licht / Genau wie du und ich

Raum, Zeit, Unendlichkeit: Das sind die elementaren Bestandteile, die Dark ausmachen und den physikalischen Unterbau der komplexen Zeitreise-Serie und den paradoxen Familienstammbaum Windens bilden.

Ein zentrales Thema der Serie ist zudem der kausale Determinismus, der die Charaktere wie "Motten in das Licht" immer wieder zu ihrem bereits vorgeschriebenen Schicksal hinführt und dadurch den Knoten aufrecht erhält.

Dark bei Netflix: Martha, Jonas und die Zeitmaschine

Schon länger hatte ich die Theorie, dass sich jede Songzeile aus Nenas Hit auf die Handlung von Dark bezieht.

Liebe wird aus Mut gemacht / Denk nicht lange nach / Wir fahr'n auf Feuerrädern / Richtung Zukunft durch die Nacht

Auch Liebe und Mut sind zentrale Bausteine von Dark. So erfordert die Beziehung von Martha (Lisa Vicari) und Jonas (Louis Hofmann) zum Beispiel enormen Mut, um entgegen aller (familiären) Umstände bestehen zu können. Nach Marthas Tod, ist Jonas sogar bereit, Zeit und Raum zu überwinden, um sie zu retten. Das ist Mut.



Mehr Probleme hatte ich aber bei der danach folgenden Textzeile: Feuerräder? Hier können wir aber spekulieren, dass sich dies auf Marthas Zeitreisekugel in Staffel 3 bezieht, die bei jeder Reise glühende Funken versprüht.

Dark erklärt: Wir entschlüsseln die epische Netflix-Serie von Anfang bis Ende

Dark Staffel 3: Nena verrät das Ende für Adam und Eva

Gib mir die Hand / Ich bau' dir ein Schloß aus Sand

Dervonließ mich zuerst etwas stutzig zurück. Die Zeile "" erschloss sich mir nicht in Bezug auf die Handlung von Dark. Doch tatsächlich kommt im Serienfinale dieses tatsächlich vor.

Im Finale von Staffel 3 reist Adam in die Spiegelwelt von Eva und aktiviert dort ihre schwarze Materie im Unterschlupf von Erit Lux. In der Postapokalypse treffen sich Adam und Eva ein letztes Mal in ihrem Hauptquartier, welches sich nun unter der Wüste Windens befindet und von Sand durchzogen ist: Es ist Evas Schloss aus Sand.

Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit /Irgendwie, irgendwo, irgendwann

Mit einem zwinkernden Auge bezieht sich auch die "Zärtlichkeit" auf die Handlung von Dark. Immerhin sind Liebe und Sex der Auslöser zahlreicher Konflikte - wie Hannahs Seitensprünge oder Jonas' und Marthas unmögliche Liebe. Und ohne Zärtlichkeit und Sex würde auch der gesamte Stammbaum von Winden in sich zusammenfallen.

Die letzte Szene von Dark: Versteckte Hinweise im Nena-Hit

" - Im Finale von Dark stürzen sich Jonas und Martha wortwörtlich, um in die Ursprungswelt zu gelangen und dort den Unfall zu verhindern, der die Erschaffung von Zeitreisen nach sich zog. Sie und ihre Welten lösen sich auf und ihre Existenzen bleiben als Traum zurück.

Denn in der finalen Szene erzählt die Hannah aus der Ursprungswelt von einem Traum, einem Déjà-vu, das sie für einen kurzen Moment an ihre Existenz in der Zeitschleife erinnert.

Überhaupt spielen Träume und das Erwachen aus ihnen eine große Rolle in Dark. So erwacht Jonas Kahnwald gleich zu Beginn der Serie aus einem Traum - ein Bild, das sich in allen 3 Staffeln regelmäßig wiederholt.

Nur ein kurzer Augenblick / Dann kehrt die Nacht zurück

Auch die letzte verbleibende Zeile von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann kann auf Dark bezogen werden. Unter anderem kann hieraus die Determinismus-Thematik der Serie gelesen werden, die jegliche Hoffnung auf ein Entkommen aus der Zeitschleife immer wieder im Keim erstickt und den Schmerz und das Leid wieder zurückbringt.

Vielleicht können wir aus dieser Zeile auch einfach herauslesen, dass Dark niemals enden wird und immer wieder zu uns zurückfinden wird. Denn seien wir mal ehrlich: Wer schaut Dark schon nur ein einziges Mal?

Welche interessanten Easter-Eggs und Hinweise habt ihr in der Serie Dark entdeckt?