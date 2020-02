Vor Marvels Eternals: Angelina Jolie schwärmt vom Fliegen

Im Bonusmaterial zur neu erschienenen Blu-ray von Maleficent 2 spricht Angelina Jolie über ihre Liebe zum Fliegen und weckt damit Hoffnungen für ihre Rolle als Thena in Eternals.

Heute, am 27. Februar 2020, erscheint Maleficent 2: Mächte der Finsternis auf DVD, Blu-ray, 4K und Blu-ray 3D. Darin spielt Angelina Jolie für Disney ein weiteres Mal Dornröschens Dunkle Fee, bevor sie im Herbst (abermals für Disney) in Eternals als Kriegerin Thena auftreten wird.

Wer die Extras auf der Blu-ray von Maleficent 2 genau studiert, wird sehen und hören, wie Angelina Jolie von den Dreharbeiten der Flugszenen schwärmt. Das wiederum ist für Eternals interessant, wo sie sich abermals in die Lüfte erheben könnte.

Ob Maleficent oder Eternals: Angelina Jolie liebt den Flug

Im Featurette-Video "Wenn man Flügel hätte" (If you had wings) gibt die Blu-ray des Maleficent-Sequels Einblicke in den spaßigen Dreh der Flugsequenzen. In der Fortsetzung entfernt sich die düstere Märchen-Fee von ihrer heiratswilligen Patentochter Aurora und findet ihre fliegenden Artgenossen. So spielen große Teile des Films in der Luft. Das alternative Video zu den Spezialeffekten gibt hierzu ebenfalls einen kurzen Einblick:

Maleficent 2 - Featurette VFX (Deutsche UT) HD

Angelina Jolie zeigte sich von der für den Film erzeugten Illusion des Fliegens dabei mehr als angetan:

Ich liebe all die Flugvorrichtungen. Ich liebe all die Stunts. [...] Ich liebe es zu fliegen. [...] Und wenn du dann fliegst, gibt es sehr unterschiedliche Arten, zu fliegen.

Mit der letzten Aussage nimmt die Schauspielerin darauf Bezug, dass für Maleficent 2 nicht nur mit Kabeln gearbeitet wurde, sondern auch riesige "Stimmgabeln" zum Einsatz kamen (siehe Video). Hierbei wurden die Darsteller in ein Gestell mit zwei Spitzen geklemmt, das Puppenspieler lenkten und das eine 360°-Beweglichkeit um die eigene Achse erlaubte.

Wird Angelina Jolie auch als Thena in Eternals fliegen?

Trotz all der neuen Helden der einzelnen Eternals samt unterschiedlichen Kräften ist Angelina Jolie als Action-Heldin ein Trumpf für Marvel.

© Disney Angelina Jolie in Maleficent: Mächte der Finsternis

Bisher wissen wir zwar von einem speziellen Kampf-Training, das Angelina Jolie für Eternals absolvierte, aber nichts vom Fliegen (worin sie ja theoretisch schon in den zwei Maleficent-Filmen geschult wurde). Erste Bilder von Thena beim Dreh zeigten die Kriegerin ganz in unschuldigem Weiß, das beim Flug schön als Schleppe hinterherflattern könnte.

In der Marvel-Comicvorlage besitzt die Figur Thena zahlreiche Fähigkeiten wie enorme Kraft, schnelle Reflexe, die Gabe zur Erschaffung von Illusionen, Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit. Auch die Fähigkeit zu Schweben und in übermenschlicher Geschwindigkeit zu fliegen gehört (ganz ohne Flügel) dazu. Bislang ist jedoch nicht klar, welche Fähigkeiten für Angelina Jolies Verkörperung im Eternals-Film tatsächlich übernommen werden.

© Marvel Comics / Disney Eternals Thena & Angelina Jolie als Maleficent

Wenn wir Angelina Jolies Worten in den Maleficent 2-Extras Glauben schenken, würde die Schauspielerin sich aber wohl gern ein zweites Mal durch die Magie des Films in die Lüfte erheben. Unter den Marvel-Helden wäre sie als fliegende Thena auf jeden Fall in guter Gesellschaft, wenn wir an andere flugfähige Helden wie Iron Man und Captain Marvel denken.

Das Bonusmaterial von Maleficent: Mächte der Finsternis

Wer auf den baldigen ersten Trailer zu Eternals wartet, kann sich zumindest Angelina Jolies übernatürliche Kräfte in Maleficent 2 ansehen. Die Extras der Blu-ray umfassen dabei folgendes Material:

Featurette Die Herkunft der Feen

Featurette Auroras Hochzeit

Featurette Wenn man Flügel hätte

Maleficent: Mächte der Finsternis - Visual Effects

Erweiterte Szenen

Pannen vom Dreh



Musikvideo "You can't stop the girl" von Bebe Rexha

Glaubt ihr, dass Angelina Jolie als übernatürliche Action-Ikone ihre Karriere mit Maleficent 2 und Eternals im Flug wiederbeleben wird?