Vor The Batman 2 kommt The Penguin: Erster Teaser zur Serie über den unheimlichen DC-Schurken mit Colin Farrell

Bevor The Batman 2 mit Robert Pattinson in die Kinos kommt, erfahren wir, wie die Geschichte von Bösewicht Oswald "Oz" Cobblepot weitergeht. Hier ist der erste Teaser zur DC-Serie The Penguin.

The Batman hat ein neues DC-Universum begründet. Nicht nur befindet sich aktuell eine Fortsetzung zu dem DC-Hit mit Robert Pattinson in der Hauptrolle in Arbeit. Mindestens auch eine Serie erwartet uns aus dem düsteren Gotham, das wir letztes Jahr erstmals auf der großen Leinwand gesehen haben. Sie trägt den Titel The Penguin.



The Penguin wird exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max entwickelt. Colin Farrell kehrt nach seinem Auftritt in The Batman als Oswald "Oz" Cobblepot zurück und reißt die Kontrolle über Gotham an sich. Wie das aussieht, zeigt der erste Teaser, der anlässlich des kürzlichen Produktionsstarts veröffentlicht wurde.

The Batman-Fortsetzung als Serie: Erstes Teaser-Video zu The Penguin mit Colin Farrell

The Penguin - S01 Production Teaser (English) HD

Die Geschichte von The Penguin soll eine Woche nach den Ereignissen von The Batman einsetzen. Farrells Bösewicht reißt die Kontrolle über Gothams Unterwelt an sich und macht sich dabei neue Feinde. Dazu gehört u.a. Sofia Falcone (Cristin Milioti), die Tochter von Gangsterboss Carmine Falcone (John Turturro).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist davon auszugehen, dass die in der Serie erzählte Handlung für The Batman 2 relevant ist, der im Oktober 2025 in die deutschen Kinos kommt. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden. Der Auftakt wird von Craig Zobel inszeniert, der bereits in die herausragende HBO-Serie Mare of Easttown involviert war.

Wann startet der The Batman-Ableger The Penguin?

Das konkrete Startdatum von The Penguin steht noch nicht fest. Die Dreharbeiten laufen seit Anfang März und werden sich voraussichtlich bis Juli 2023 ziehen. Danach geht das Projekt in die Postproduktion, was bedeutet, dass mit einem Serienstart vor Ende des Jahres nicht mehr zu rechnen ist. Der Teaser selbst verweist auf 2024.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.