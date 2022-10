Vor The Batman 2: Neuer Joker-Star will aus beängstigenden Fußstapfen von Heath Ledger treten

The Batman stellte uns neben vielen anderen Bösewichten auch einen neuen Joker vor. Nun spricht Schauspieler Barry Keoghan über die ikonische Rolle und das Vermächtnis von Heath Ledger.

Der Riddler, der Pinguin und Mafiaboss Carmine Falcone sind die drei zentralen Bösewichte in The Batman. Darüber hinaus enthüllt der Film in seinen letzten Minuten einen weiteren Gegenspieler für Robert Pattinsons dunklen Ritter: den Joker. Gespielt wird der ikonische DC-Schurke von Barry Keoghan.

Das Spannende an der Enthüllung ist: Wir erleben keine Origin-Story des Bösewichts. Vielmehr suggeriert der Film, dass der Joker in diesem Gotham City schon lange sein Unwesen treibt – so lange sogar, dass wir ihn hinter Gittern kennenlernen. Wie die DC-Version von Hannibal Lecter lauert er dem jungen Bruce Wayne auf.

The Batman: Trotz Heath Ledger-Einfluss wollte Barry Keoghan seinen eigenen Joker schaffen

Im Interview mit Collider spricht Keoghan ausführlicher über seine Herangehensweise bei der Rolle. Besonders der Vermächtnis von Heath Ledger, der den Joker in The Dark Knight verkörperte, hat ihn beschäftigt.

Es ist sehr einschüchternd, [den Joker zu spielen]. Heath Ledger war der beste [Joker] für mich. Es gibt viele Schauspieler, von denen man sich [bei der Rolle] inspirieren lassen kann. Dennoch versucht man, seine eigene Version zu schaffen. Das mache ich mit jedem Charakter, den ich spiele. Niemand hat zuvor die Version gesehen, die ich spiele.

© Warner Bros. Barry Keoghan als Joker in The Batman

So sehr Keoghan Ledgers Joker-Performance verehrt: Für The Batman hat er absichtlich Distanz aufgebaut, um dem Publikum einen Joker zu zeigen, den es so noch nicht auf der großen Leinwand zu sehen gab.

Ich will nicht der Schauspieler sein, der sich der und der Methode bedient. Ich will meine eigene Interpretation [des Jokers] schaffen, weil ich das Gefühl habe, dass sie in einer gewissen Weise neu und einzigartig ist. Genau das könnte dazu führen, dass die Leute eine neue Beziehung zu der Figur aufbauen.

Wann Keoghans Joker ins DC-Universum zurückkehrt, ist aktuell unklar. Der Schauspieler selbst bekundete bereits großes Interesse an einem Auftritt in The Batman 2. Darüber hinaus wäre es möglich, dass er in der Spin-off-Serie The Penguin vorbeischaut.

