Vorlage von One Piece ist eine deutsche Kultserie – auf den zweiten Blick macht es richtig viel Sinn

One Piece-Autor Eiichiro Oda hat seine Liebe für Piraten offenbar dank einer Serie kultiviert, die ursprünglich vom ZDF in Auftrag gegeben wurde. Es gibt eindeutige Parallelen.

One Piece ist eines der erfolgreichsten Anime-Franchises aller Zeiten. Nicht zuletzt, weil Autor Eiichiro Oda in den vergangenen Jahrzehnten extrem viel Herzblut in sein Werk gesteckt hat. Wo kommt die große Leidenschaft für Piraten bei ihm her? Von Wickie und die starken Männer, wie sich herausstellt.



One Piece-Macher von Wickie inspiriert: Es gibt diverse Ähnlichkeiten

Wie unsere Kollegen von GamePro aus einem Video des Anime-Kanals Ferus zitieren, ist Oda seit Wickie und die starken Männer ein großer Freibeuter-Fan. Wer Wickie lediglich als deutsche Serie im Kopf hat, mag das befremdlich finden. Tatsächlich handelt es sich aber um eine deutsch-österreichisch-japanische Produktion, die von ZDF und ORF in Auftrag gegeben wurde.

ZDF/ORF Wickie und die Wikinger

Die Wickie-Serie heißt in Japan Chiisana Baikingu Bikke und besitzt dort unter anderem ein komplett eigenes Intro. Produziert wurde die Serie in Japan vom Zeichentrickstudio Zuiyo Enterprise.

Oda scheint einige Ideen der Wickie-Serie sehr geliebt zu haben. Offensichtliche Parallelen zu One Piece sind neben dem Piraten-Universum etwa das optimistische Gemüt der Hauptfigur oder das häufige Thema von Einfallsreichtum und Herz, die sich gegenüber brutaler Kraft immer durchsetzen.



Schaut euch hier das japanische Intro an:



