"Wahnsinniges Gerücht": Amber Heard wehrt sich gegen Aquaman 2-Falschmeldungen

Ein neues Gerücht behauptet, dass Amber Heard komplett aus der DC-Fortsetzung Aquaman 2 geschnitten wurde. Aus dem Lager der Schauspielerin sind gegenteilige Aussagen zu vernehmen.

Nachdem das Urteil im Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp gefallen ist, ranken sich die Gerüchte um die Zukunft der Karrieren beider Hollywood-Stars. Im Fall von Heard wird besonders über ihre Beteiligung in Aquaman 2 spekuliert. Laut einem Insider soll sie komplett aus dem Film geschnitten worden sein.

Die Meldung geht auf die Gossip-Seite Just Jared zurück, die von ihren Quellen erfahren haben will, dass Heards Rolle neu gecastet wird. Das konkrete Zitat lautet wie folgt: "Nach einem Testscreening hat sich Warner Bros. dazu entschieden, Amber Heards Rolle neu zu besetzen. Es wird Reshoots mit Jason Momoa und Nicole Kidman geben."

Neuer DC-Film: Amber Heard dementiert Aquaman 2-Gerüchte

Konkreter wird das Gerücht nicht. The Blast hat daraufhin bei Heards Team nachgefragt und folgende Antwort erhalten: "Die Gerüchteküche macht genau so weiter, wie sie es seit dem ersten Tag tut – ungenau, unsensibel und leicht wahnsinnig." Ausgehend davon scheint Heard, nach wie vor in Aquaman 2 in Erscheinung zu treten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aquaman schauen:

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Schon vor Wochen gab es Spekulationen darüber, wie groß der Part wirklich ist. Heart selbst bestätigte, dass ihr Mera-Auftritt in Aquaman 2 gekürzt wurde.

Ich bekam ein Drehbuch und dann neue Versionen des Drehbuchs, die Szenen mit Action entfernt hatten, die meinen Charakter und einen anderen Charakter betrafen, ohne zu spoilern, zwei Charaktere, die miteinander kämpften, und sie nahmen im Grunde genommen einen Haufen meiner Rolle raus. Sie haben einfach einen Haufen entfernt.

Just Jared hat seiner ursprünglichen Meldung inzwischen ein Update von einer weiteren Quelle hinzugefügt:Von Warner Bros. und DC, die den Film ins Kino bringen, gibt es bisherzu dem Gerücht.

Aquaman 2 startet am 16. März 2023 in den deutschen Kinos.

