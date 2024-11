Wann kommt Alex Cross Staffel 2 zu Amazon? Die Fortsetzung des Thriller-Hits ist näher als gedacht

Mit der Alex Cross hat Amazon Prime Video nach Reacher erneut einen Thriller-Hit gelandet. Für Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Staffel 2 ist bereits sicher und kommt schneller als gedacht.

In der Amazon-Serie Alex Cross, die seit dem 14. November 2024 bei Prime Video streamt, ist Aldis Hodge als genialer Ermittler und forensischer Psychologe zu sehen, der in der ersten Staffel einen Serienkiller-Fall, den Mord an seiner Ehefrau und eine mögliche Bedrohung für seine Familie navigieren muss.

Nach acht Folgen ist die Geschichte des Crime-Thrillers aber noch längst nicht zu Ende. Amazon hat eine Verlängerung um Staffel 2 bereits im April dieses Jahres bekanntgegeben. Und es kommt noch besser: Die Rückkehr von Alex Cross ist näher als gedacht.

Alex Cross Staffel 2 ist fertig: Aber wann startet sie bei Amazon?

Im Bereich der Streaming-Serien sind es Fans schon gewohnt, teilweise mehrere Jahre auf neue Staffeln zu warten. Alex Cross gehört aber nicht dazu. Wie Serienschöpfer Ben Watkins im Oktober bestätigte (via Screenrant ), ist Staffel 2 bereits komplett gedreht.

Auch wenn die 2. Staffel von Alex Cross schon fertig ist, gibt es leider noch keinen Starttermin für die neuen Folgen. Wir rechnen jedoch damit, dass die nächste Season im Sommer oder Herbst 2025 bei Prime Video aufschlagen wird.

Wie geht es in Alex Cross Staffel 2 weiter?

Welcher neue Fall Alex Cross in Staffel 2 genau erwartet, ist leider noch nicht bekannt. Die Amazon-Serie basiert zwar auf der über 30 Bände umfassenden Reihe von James Patterson, adaptiert jedoch keine konkreten Romane und Storylines. So war auch der Serienkiller Ed Ramsey (Ryan Eggold) eine Eigenkreation für die Serienadaption.

Eines steht jedoch fest: Der Fall der Fanboy-Killers ist erst der Anfang einer größeren Geschichte, die in Zukunft die Jagd auf dessen einflussreiche Verbündete behandeln könnte. Während die Rückkehr von Alex Cross sowie seiner Familie und Kolleg:innen rund um Partner John Sampson (Isaiah Mustafa) garantiert ist, werden in Staffel 2 einige neue Charaktere zu sehen sein.

Drei neue Darsteller:innen sind bereits bekannt: Matthew Lillard (Scream) übernimmt die Rolle des erbarmungslosen Unternehmers Lance, während Jeanine Mason (Upload) als rachsüchtige Richterin Rebecca zu sehen ist. Auch neu im Cast dabei ist Wes Chatham (The Expanse) als rechtsradikaler Veteran Donnie.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.