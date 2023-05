Die komplette Arielle-Besetzung im Vergleich mit dem Zeichentrick-Film von 1989 – vor allem die Tiere sehen ganz anders aus

Melissa McCarthy als Ursula und viele mehr: Heute startet das Disney-Remake Arielle, die Meerjungfrau im Kino und wir zeigen euch in der Gegenüberstellung, welche Stars die jeweiligen Zeichentrick-Figuren im Realfilm spielen.

Arielle, die Meerjungfrau ist die Neuverfilmung des Zeichentrick-Klassiker Arielle, der nun ab dem 25. Mai 2025 als neustes Disney-Live-Action-Remake das Licht der Kinoleinwand erblickt. Welche Schauspielerinnen und Schauspieler dabei im neuen Cast in die bekannten Rollen schlüpfen, zeigen wir euch im Besetzungs-Überblick mit Bildvergleich zur Vorlage.

Neue Disney-Besetzung: Halle Bailey spielt Arielle

Disney Arielle-Cast: Halle Bailey als Arielle

Die Hauptrolle der kleinen Meerjungfrau Arielle wird in Disneys Realfilm-Remake von Halle Bailey (Grown-ish) gespielt. Die 23 Jahre junge Sängerin des Duos Chloe x Halle wurde in den ersten Reaktionen bereits für ihre Darbietung gefeiert.

Arielle-Besetzung: Melissa McCarthy spielt Ursula

Disney Arielle-Cast: Melissa McCarthy als Ursula

Arielles Gegenspielerin, die Meerhexe Ursula, die ihr die Stimme nimmt und dafür ein Paar Beine gibt, wird in der Neuverfilmung von niemand geringerem als Comedy-Legende Melissa McCarthy verkörpert, die seit Serien wie Gilmore Girls und Filmen wie Voll abgezockt und Spy - Susan Cooper Undercover vielen bekannt sein sollte.

Arielle-Cast: Jonah Hauer-King ist Prinz Eric

Disney Arielle-Cast: Jonah Hauer-King als Prinz Eric

Der von Arielle gerettete Prinz, Eric, wird im Disney-Remake vom 27-jährigen Jonah Hauer-King gespielt, der zuvor Auftritte in Serien wie Little Women und World on Fire sowie dem Film Die unglaublichen Abenteuer von Bella hatte.



Die Besetzung von Arielle: Javier Bardem verkörpert König Triton

Disney Arielle-Cast: Javier Bardem als König Triton

Triton ist Arielles strenger, aber liebender Vater: der Meerkönig. In diese Rolle schlüpfte im neuen Film der spanische Star Javier Bardem, der nach Filmen wie No Country for Old Men, Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache und Dune längst eine feste Größe in Hollywood ist.

Das Arielle-Remake gibt Sebastian, Fabius und Scuttle einen neuen Look und neue Stimmen

Arielles tierische Begleitern sind im Realfilm erneut animiert, diesmal aber am Computer, wobei die Meeresbewohner nun stärker an real existente Arten angepasst wurden.

Disney Arielle-Cast: Sebastian

Sebastian wird im englischen Original von Daveed Diggs (Snowpiercer) und in der deutschen Synchron-Version von Tobias Schmitz (der Stimme von Marvels Black Panther T'Challa) gesprochen und gesungen. Vorher war er eher ein (Einsieder-)Krebs, jetzt ist er eine Krabbe.



Disney Arielle-Cast: Fabius (aka Flounder)

Fabius (bzw. im Original: Flounder) leiht im Englischen der Jung-Darsteller Jacob Tremblay (Wunder) und im Deutschen Joshua Nath (Disneys Pinocchio-Sprecher im Remake) seine Stimme. Sein Design hat sich deutlich verändert, vermutlich gehört er zu den Doktorfischen.

Disney Arielle-Cast: Scuttle

Scuttle ist anders als im Original diesmal ein Weibchen und als Vogel außerdem keine Möwe mehr, sondern ein Basstölpel. Awkwafina (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) gibt ihr ihre englische und Maria Hönig (Awkwafinas Synchronsprecherin) ihre deutsche Stimme.

Arielle-Cast: Art Malik ist Grimsby

Concorde/Disney Arielle-Cast: Art Malik als Grimsby (hier in Diana)

Prinz Erics Haushofmeister und treuer Begleiter Sir Grimsby wird in Disneys Arielle-Remake von Art Malik verkörpert, den ihr aus Filmen wie Diana und James Bond 007 - Der Hauch des Todes oder Serien wie Homeland kennen könnt.

Arielle-Besetzung: Jessica Alexander spielt Vanessa

Eurovideo/Disney Arielle-Cast: Jessica Alexander als Vanessa (hier in Into the Deep)

Nachdem Ursula sich Arielles schöne Singstimme unter den Nagel gerissen hat, verwandelt sie sich in Vanessa, um sich Prinz Eric zu nähern. Diese täuschende Gestalt der Meerhexe wird von Jessica Alexander (Into the Deep) gespielt.

Die weitere Arielle-Besetzung ohne direkte Entsprechung in der Vorlage

Einige Figuren haben es neu in den Cast des Arielle-Remakes geschafft. Arielles Meerjungfrauen-Schwestern existieren zum Beispiel auch in der Vorlage, bekommen in der Neuverfilmung aber mehr Raum. Die wichtigsten neuen Rollen haben wir euch hier aufgelistet:



Egal ob ihr nun Bridgerton-Stars in der Arielle-Besetzung wiedererkennt oder vergleicht, wie ähnlich oder anders die neuen Verkörperungen gegenüber dem Disney-Original sind: Ab sofort könnt ihr im Kino den neuen Cast der Geschichte der kleinen Meerjungfrau erleben, die ihren Anfang 1837 im Märchen von Hans Christian Andersen nahm.

Arielle, die Meerjungfrau im Podcast: Ist Disneys Neuverfilmung gelungen?

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcasts Leinwandliebe spricht Moderator Sebastian mit seinen Gästen Annemarie und Björn über die Neuverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau. Dabei reden sie nicht nur über die Stärken und Schwächen des Remakes, sondern schwelgen auch in nostalgischer Erinnerung über den Disney-Klassiker – denn der bedeutet gerade Sebastian richtig viel, wie er seinen beiden hörbar von der Geschichte ergriffenen Kolleg:innen erzählt.

