Wann kommt Black Doves Staffel 2 zu Netflix? Der Spionage-Thriller mit Keira Knightley wird mit riesiger Änderung fortgesetzt

Die Thriller-Serie Black Doves mit Keira Knightley und Ben Whishaw ist nach sechs Folgen noch nicht zu Ende. Aber wann wird Staffel 2 bei Netflix erscheinen?

Es ist geradezu erleichternd, eine neue Netflix-Serie zu schauen, ohne dabei die nächste enttäuschende Absetzung befürchten zu müssen. Das ist zumindest der Fall beim Spionage-Thriller Black Doves mit Keira Knightley und Ben Whishaw, dessen Fortsetzung bereits vor dem Start gesichert wurde. Aber wie geht es für Spionin Helen und Triggerman Sam weiter? Und wann könnte die 2. Staffel zu sehen sein? Wir haben euch die wichtigsten Infos zusammengetragen.

Wann startet Black Doves Staffel 2 bei Netflix?

Obwohl die Verlängerung von Black Doves um Staffel 2 bereits seit August 2024 bekannt ist, gibt es allerdings auch einen kleinen Dämpfer. Bis jetzt hat die Produktion der neuen Folgen noch nicht begonnen und die Dreharbeiten werden voraussichtlich erst Anfang 2025 starten.

Die Produktion der Auftakt-Season dauerte etwa vier Monate. Mit etwas Glück könnte die 2. Staffel des Spionage-Thrillers also noch Ende 2025 bei Netflix erscheinen. Realistisch erscheint jedoch ein Startdatum 2026.

Wie geht es weiter? Black Doves Staffel 2 lässt Weihnachten hinter sich

Achtung, Spoiler: Im Finale der ersten Staffel fanden die zwei größten Mysterien einen Abschluss. Helen konnte den Mörder ihres Liebhabers Jason aufspüren, die Wahrheit über den Tod des chinesischen Botschafters wurde aufgeklärt und zahlreiche Menschen mussten ihr Leben lassen. Minister Wallace Webb hat allerdings immer noch keine Ahnung, dass seine Ehefrau in Wahrheit eine Spionin ist und ihm seit 10 Jahren eine Lüge vorlebt.

Wie genau es für Helen und ihren besten Freund (und Auftragskiller) Sam weitergeht, ist noch nicht bekannt. Serienschöpfer Joe Barton versprach im Gespräch mit Netflix allerdings bereits eine große Änderung für die Serie in Staffel 2:

Ich freue mich schon darauf, [die Figuren] im Frühling oder Sommer zu sehen, außerhalb der Weihnachtszeit! Ich habe eine Menge Ideen, verschiedene Spione, die da draußen sein könnten, verschiedene Dinge, die sie tun würden. Wir haben gerade erst an der Oberfläche all dieser Figuren gekratzt.

Damit wird sich Black Doves in Staffel 2 von der festlichen Weihnachtsstimmung verabschieden. Das wurde sogar in Folge 6 vorbereitet: Reed hat bereits verlässliche Informationen, dass der jetzige Premierminister im kommenden Frühling zurücktreten wird und Wallace als Nachfolger in die 10 Downing Street einziehen wird. Helen bleibt damit weiterhin ein wichtiges Asset für die Black Doves und muss ihre Rolle weiterspielen.

Auch für Sam wird sich in Staffel 2 einiges verändert haben. Denn am Ende der ersten Season nimmt er einen Job bei Gangster Hector Newman an, der das durch Alex Clarks Tod entstandene Machtvakuum in London selbst ausfüllen will. Allerdings merkt er an, dass das Imperium der Clarks weitaus größer ist und Mitglieder des Clans irgendwann Rache üben könnten. Wir können also davon ausgehen, dass Sam (und auch Helen) in Staffel 2 wieder mit einigen tödlichen Problemen konfrontiert werden.